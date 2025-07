Belén Esteban (51 anys) i Miguel Marcos confirmen el rumor familiar: 'No podem…'

per Daniel H. Marín

Belén Esteban ha gaudit d'un estiu diferent perquè la cancel·lació de La familia de la tele ha estat un cop, però també una oportunitat per descansar bé. La col·laboradora ha aprofitat per prendre's un respir i aquest mes de juliol ha viatjat a Sevilla i Eivissa. Belén ha passat unes vacances amb Miguel Marcos i ha enviat un missatge a una persona especial: "No podem estar més orgullosos de tu"

A Eivissa, Belén Esteban s'ha allotjat en una vila de luxe: La casa comptava amb tres dormitoris, quatre banys, una gran terrassa i una piscina amb vistes. El preu per setmana superava els 12.000 euros. No li ha faltat res a la seva estada i ha estat una escapada exclusiva, digna d'una estrella televisiva

Es desconeix qui l'ha acompanyada durant aquests dies. Tot i això, tot apunta que ha estat envoltada de la seva família, tot i així, Belén ha hagut d'acomiadar-se abans del previst. La marxa ha estat trista i ha deixat un regust agredolç a les seves vacances

Belén Esteban confirma que tant ella com Miguel Marcos estan orgullosos d'una persona especial

A les seves xarxes socials, Belén ha escrit un missatge: “20 dies meravellosos gaudint de tu, els teus amics, la teva família i tots els que t'estimem. Ara ens queda un trosset del cor una mica buit, però no podem estar més orgullosos de tu, de la teva constància, responsabilitat, fermesa i perseverança”, ha escrit

Aquestes paraules han commogut els seus seguidors. No tenen destinatari clar, però tot indica que han estat dirigides a la seva filla Andrea. La jove podria haver viatjat des dels Estats Units fins a Espanya per passar uns dies amb els seus

Belén Esteban i Miguel Marcos estan passant un estiu en família

El rumor familiar s'ha confirmat: Belén Esteban i Miguel Marcos han demostrat el seu orgull i suport incondicional cap a l'Andrea. Ho han fet amb sinceritat i emoció. “No podem estar més orgullosos de tu”, han dit, deixant clar el vincle tan fort que els uneix

Durant aquesta pausa d'estiu, Belén ha compartit moments íntims, lluny de les càmeres. Ha gaudit de la tranquil·litat, del sol i de l'afecte dels seus. Encara que el final ha estat agredolç, l'experiència ha estat inoblidable

Als seus 51 anys, Belén Esteban ha trobat refugi en la seva família i Miguel Marcos ha estat al seu costat, com sempre. Junts han viscut dies de felicitat, però també d'emocions fortes. El missatge ha estat clar: l'Andrea sempre serà el seu major orgull