Ni canelons ni fricandó, el plat preferit de Pep Guardiola

En un món del futbol cada cop més industrialitzat i accelerat, encara hi ha moments en què la nostàlgia, la identitat i la tradició s'escolen entre els titulars. Això és precisament el que ha passat amb Pep Guardiola, el guardonat entrenador del Manchester City, que ha protagonitzat un entranyable i viral vídeo per celebrar l'aniversari d'un dels restaurants més icònics de Barcelona.

Una figura global amb arrels profundes

Guardiola, que ha conquerit títols a Espanya, Alemanya i Anglaterra, mai no ha amagat el seu orgull pels seus orígens catalans. Tot i que fa anys que resideix a Anglaterra, segueix molt connectat amb la seva terra natal. El seu accent, els seus valors i el seu amor per la cultura catalana han romàs intactes, fins i tot des de la distància.

El restaurant “Los Caracoles”, fundat el 1835, ha celebrat recentment el seu 190è aniversari. Situat al bell mig de Barcelona, aquest establiment és més que un simple local gastronòmic: és un símbol de la tradició culinària catalana. Generacions senceres han gaudit dels seus plats, i el seu nom ressona com una institució dins i fora de Catalunya.

| XCatalunya, Canva, @RCDEspanyol

Un missatge ple d'afecte

A través de les xarxes socials, Pep va enviar un vídeo en què felicitava calorosament Los Caracoles per gairebé dos segles d'història gastronòmica. Les seves paraules van ser directes, sinceres i emotives. Va parlar de la importància de mantenir vives les tradicions, de la passió per la feina ben feta i de la connexió que existeix entre els grans equips i els grans restaurants: l'esforç col·lectiu, la constància i l'amor pel detall.

"És un honor felicitar-vos pels vostres 190 anys. Los Caracoles és part de la nostra història, de la nostra cultura. Us desitjo el millor, i que continueu alimentant la nostra ànima durant molts anys més", deia Guardiola al vídeo.

| F.C. Barcelona, Manchester City

Des del restaurant no van trigar a respondre-li, agraint profundament les seves paraules: "És un orgull rebre aquest reconeixement d'algú que representa tant per a nosaltres. Gràcies, Pep, per formar part d'aquesta gran història"

Un gest que no ha passat desapercebut

Però el que més ha cridat l'atenció del vídeo no va ser només el missatge institucional, sinó una revelació inesperada que l'ha convertit en viral. Enmig de l'homenatge, Pep va deixar escapar una confessió personal: va mencionar quin era el seu plat preferit des de petit, aquell que segueix demanant cada cop que visita la seva ciutat.

Amb un somriure còmplice, l'entrenador del Manchester City va admetre que aquell restaurant guarda un gust molt especial a la seva memòria. No per casualitat, cada cop que torna a Barcelona, s'assegura de reservar taula per reviure un tros de la seva infància i la seva llar.

El seu comentari ha desfermat tota mena de reaccions a les xarxes socials. Des de mems fins a comentaris nostàlgics, molts usuaris van compartir les seves pròpies experiències al local barceloní, o fins i tot les ganes de tastar allò que tant estima un dels entrenadors més respectats del planeta.

Un símbol d'autenticitat

El gest de Guardiola, més enllà de l'anècdota culinària, és un recordatori que els grans també són humans. Que l'èxit no esborra les arrels, i que fins i tot enmig dels focus i la glòria, hi ha espai per recordar d'on venim. El missatge s'ha interpretat també com una declaració de principis: defensar allò de la terra, valorar la tradició, i compartir amb el món allò que ens fa únics.

I al final del vídeo, com si fos un gol a l'últim minut, va arribar la revelació: el plat preferit de Pep Guardiola són els caragols. Una elecció que, com ell mateix, destil·la autenticitat, caràcter… i molt de gust