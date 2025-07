'Com si fos ahir' del 8 de juliol: El Bernat no té aturador i la Patri ho pagarà

El capítol de Com si fos ahir del dimarts 8 de juliol arriba amb situacions límit, sopars amargs i conseqüències que marcaran definitivament la vida dels protagonistes.

La Patri continua vivint en secret la seva relació amb el Bernat, incapaç encara d’assumir públicament el vincle per por del que diran. De fet li diu clarament al Bernat que ningú se n’alegrarà quan sàpiguen que han tornat.

Però el Bernat, cada cop més insatisfet amb aquesta situació, comença a exigir-li més compromís i més control sobre les seves decisions. S’enfada perquè no la pot anar a buscar a la Barnateca. Aquesta pressió constant fa que la tensió entre ells augmenti fins que ell, en un moment d’ira, acaba travessant una línia vermella. A la Barnateca on, per cert, la cosa no millora. La Gemma parlarà amb la Itziar sobre el que l'Eugeni ha fet a la Cristina.

| TV3

La Marta i el Salva, moments difícils

Mentrestant, les amigues organitzen un sopar per intentar animar la Marta després dels últims esdeveniments legals i personals que l'han deixat profundament abatuda. Però, lluny d’aconseguir el seu objectiu, el sopar es converteix en una font encara més gran d’angoixa per a la Marta, que es troba més deprimida i més qüestionada que abans. La Gina, a més, li dirà que el Salva és un bon advocat i ha actuat bé. Una frase que encara la fa sentir pitjor.

El Salva, fart de la situació amb l’Esteve i conscient de com afecta això la seva vida familiar, pren una decisió valenta i es planta ferm davant l’Esteve. Què farà exactament? Com reaccionarà l’Esteve?

El Víctor, ensorrat després de les darreres desgràcies

Finalment, el Víctor veu com tot el seu món s’ensorra després que es revelin les seves mentides i manipulacions a la consultoria. Sense feina ni estalvis, es troba en risc de no poder complir la seva promesa d’enviar l’Aloma al Canadà, un fet que havia estat clau en les seves decisions i que ara s’allunya dramàticament.

| TV3

Aquest moment crític porta el Víctor a preguntar-se si el Miquel li donarà una nova oportunitat per redimir-se o si l’Àngela estarà disposada a readmetre’l. El Víctor, a més, també parlarà amb l’Ivan.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dimarts 8 de juliol de 2025?

El segon capítol de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i dos minuts. Segons la programació oficial de TV3, tindrà una durada de trenta-nou minuts. Com cada dia, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.