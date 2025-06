'Com si fos ahir' del 5 de juny: La Marta fa coses estranyes i el Salva sospita

per Xavi Martín

El capítol de Com si fos ahir del dijous 5 de juny arriba amb notícies d’esperança, secrets incòmodes i noves inquietuds entre amics, tot just quan els protagonistes semblaven recuperar una certa normalitat.

En primer lloc, el Toni acompanya el seu fill, el Toni Petit a l’hospital per una revisió important després de tot el que ha passat. Els metges donen bones notícies i informen que la recuperació física de Toni Petit avança molt bé. Tot i això, la visita deixa entreveure que la seva salut mental encara està molt tocada: el noi es mostra desconnectat, amb ànims baixos i sense acabar de trobar el seu lloc després de tot el que ha viscut. No obstant el seu pare ho veu tot bé i fins i tot s’enfronta a la Naiara (Daniela Brown).

La relació a la família és molt complicada. També veurem com el Toni Petit es retroba amb la Patri després de fer-la fora de l’habitació a l’hospital. Inicialment sembla que tot serà cordial però la situació podria canviar.

| TV3, XCatalunya

El Salva comença a adonar-se de tot

Mentrestant, el Joel treu el tema del seu pare en una conversa que incomoda profundament la Marta (Sílvia Bel), que no sap com gestionar la presència latent de l’Esteve en la vida del noi. La situació es complica quan el Salva enxampa la Marta llegint la carta que el Joel va escriure a l’Esteve. Aquest gest fa que el Salva es qüestioni la sinceritat de la Marta i obre la porta a nous dubtes i retrets dins la parella, posant de nou a prova la confiança entre ells.

També sabrem que la Isabel li ha dit al Joel que no li fa gràcia que el noi treballi a la Iaia. El Joel sap que és perquè no vol que comparteixi professió amb el seu pare. La Marta li diu que no pateixi.

La Vane i l'Eva se'n van a s'Agaró

D’altra banda, l’Eva, que busca desconnectar dels conflictes i passar uns dies relaxants, convida la Vane a passar el cap de setmana amb ella a s’Agaró. Aquesta invitació, pensada per compartir moments de calma i amistat, no triga a generar nerviosisme en el Marcel i l’Isern, que es mostren amoïnats pel fet que la Vane en pugui fer alguna de grossa.

| TV3, XCatalunya, AlexeyKonovalenko, Canva Creative Studio

Continuen pensant que és la noia que la policia busca per l’aparició d’una altra dona. La Vane amaga alguna cosa, això segur però… què serà? I perquè s’ha obsessionat amb l’Eva.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dijous 5 de juny de 2025?

El penúltim capítol de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i cinc minuts de la tarda. Segons la programació oficial de TV3 tindrà una durada de quaranta-un minuts. Com cada dia, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.