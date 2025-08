Camille Gottlieb, filla d'Estefania de Mònaco, ho confessa tot a última hora

Mencionar la família Grimaldi, inevitablement, és pensar en glamour i en un estil de vida que barreja la reialesa amb la modernitat. Entre els noms que destaquen hi ha sempre els dels tres germans, Carolina, Albert i Estefania de Mònaco. Tanmateix, una nova generació comença a deixar la seva empremta al Principat de Mònaco.

Entre ells, Camille Gottlieb comença a ocupar un lloc especial per la seva autenticitat i carisma natural. Filla d'Estefania de Mònaco i neta de la inoblidable Grace Kelly, la Camille ha sabut combinar l’elegància heretada amb una personalitat pròpia. Cada una de les seves aparicions és una mostra de com el llegat i la frescor poden conviure.

| Instagram, @camillerosegottlieb

Més enllà del cognom: la Camille forja el seu propi camí

La Camille Gottlieb ha viscut sota l’ombra d’un llinatge imponent. En cada aparició pública, la semblança física amb la seva àvia salta a la vista: cabells rossos, ulls blaus i una elegància natural que evoca la icònica princesa. Però la Camille deixa clar que no vol ser només ‘la neta de Grace Kelly’, sinó una dona amb veu pròpia.

En una entrevista recent per a Vanity Fair França, la Camille va parlar obertament sobre la seva àvia. “És un gran honor assemblar-m’hi; continua sent la dona més bella del món”, va confessar. Tot i no haver-la conegut, sent que la Grace va ser més que una estrella de cinema: “Era una persona divertida, amb idees i caràcter admirable”.

La seva admiració no es queda en paraules. A la Gala de la Creu Roja de Mònaco, la Camille va retre homenatge a la seva àvia amb un vestit inspirat en La finestra indiscreta. Juntament amb la dissenyadora Elisabetta Franchi, va reinterpretar la peça original amb un toc personal, mantenint l’essència de la sofisticació que caracteritzava la Grace.

| Instagram, @camillerosegottlieb

De Hollywood a Mònaco: els gestos de la Camille al llegat familiar

Cada detall dels seus looks és un tribut a la història de la seva família. La Camille, respecte a la seva àvia com a actriu, assenyala: "He vist totes les seves pel·lícules". Ha lluït un vestit escarlata en referència a Crimen perfecto i un disseny lila que remet a High Society.

La Camille entén la moda com un llenguatge silenciós, capaç d’unir passat i present. Però no tot és glamour a la seva vida, la Camille també parla de sopars familiars a casa del seu pare. “Em preparo pasta amb salsa de tomàquet amb pantalons de xandall i riem fins a les 11”, explica amb naturalitat.

| Europa Press, Instagram, xcatalunya.cat, @camillerosegottlieb

La Camille defensa el seu llegat amb autenticitat

La Camille Gottlieb té clar l’equilibri entre el que és públic i el que és privat. “Tinc la meva franquesa, amb un costat una mica boig de tant en tant, i un costat més formal”, confessa. Així, barreja l’herència reial amb la seva autenticitat.

Tot i ser la filla d’Estefania més allunyada dels focus, la Camille no deixa de banda el seu orgull familiar. “La meva mare sempre ens deia que és impossible tenir la vida que tenim sense donar les gràcies al nostre avi”, revela. I va afegir: "Tenim el deure de representar la família, tant en sòl monegasc com a escala internacional" i per a ella és un compromís personal.

Cada aparició seva, entre homenatges i confessions, reflecteix aquest equilibri. La Camille Gottlieb manté viva l’essència del seu llegat sense perdre la seva essència lliure. Així, encarna una reialesa propera, autèntica i moderna.