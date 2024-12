Màxima preocupació amb l'estat d'Estefanía de Mònaco després de la seva última aparició

Les últimes fotografies d'Estefania de Mònaco, de 59 anys, han suscitat tot tipus de reaccions en mitjans de comunicació i xarxes socials. La filla menor del príncep Rainier III i Grace Kelly ha protagonitzat recentment un acte públic en solitari en el qual se la veu més prima i amb semblant cansat.

Això ha disparat les alarmes entre aquells que la segueixen des de fa dècades. Recordant aquell caràcter lliure i "rebel" que la va col·locar en el punt de mira mediàtic en la seva joventut. Durant gran part de 2024, la princesa s'havia mantingut lluny del focus mediàtic.

No obstant això, els últims mesos han estat atrafegats per a la família, que no deixa de sumar nous membres i aparicions davant la premsa. Encara que Estefania sembla viure un moment ple d'alegria pel naixement de la seva segona néta. Les seves imatges han generat certa inquietud sobre el seu estat de salut i la seva aparent fatiga.

Una visita solidària que encén les alarmes

El seu més recent acte públic va tenir lloc al "Centre Rainier III", on Estefania va acudir amb motiu del lliurament de regals de Nadal als residents de la clínica. Com a part d'una iniciativa de la Creu Roja de Mònaco, la Princesa es va mostrar propera i afectuosa amb els pacients.

A aquells que va saludar, va abraçar i va obsequiar amb caixes de bombons i altres detalls. Acompanyada en tot moment pel professor Bruno Taillan —cap del departament de medicina interna, hematologia i oncologia—, va passar una estona xerrant amb el personal sanitari, interessant-se per les circumstàncies.

Malgrat la naturalesa filantròpica de la visita, molts s'han fixat en el semblant d'Estefania. Les xarxes socials no han trigat a omplir-se de comentaris que assenyalen una suposada desmillora en el seu aspecte físic.

Algunes veus la comparen amb les seves aparicions de fa només uns mesos. Notant un canvi notable que atribueixen a l'estrès, a les seves responsabilitats familiars o, simplement, al pas dels anys.

Un any intens per a la princesa "rebel"

El 2024 no ha estat un any qualsevol per a la família reial monegasca. Estefania, coneguda pel seu esperit lliure i el seu extens historial de romances sonats en el passat, ha estat involucrada en diversos actes institucionals sense perdre el seu caràcter discret.

A més, l'arribada d'una nova néta la converteix de nou en àvia, un fet que hauria de portar-li molta felicitat. El seu fill Louis Ducruet, de 36 anys, juntament amb la seva esposa Marie, de 32, van donar la benvinguda a la petita Constance. Aquest naixement suposa un alè d'aire fresc en la dinastia, ja que consolida la línia familiar i posa de relleu el paper d'Estefania com a matriarca en ascens.

Louis i Marie, amb una actitud oberta cap a la premsa i les xarxes, es van mostrar emocionats per compartir fotos de la recent arribada. Confirmant que tot va sortir a demanar de boca.

Preocupació i incògnites sobre la seva salut

Malgrat l'alegria familiar, els mitjans internacionals —especialment a Alemanya i França— han començat a publicar articles que plantegen interrogants sobre l'estat de salut d'ella. Es menciona que podria travessar una etapa d'esgotament, agreujada per les obligacions institucionals i el desgast d'un any que no ha estat fàcil per a cap dels Grimaldi.

No hi ha cap comunicat oficial que aclareixi si Estefania pateix algun problema de salut concret. No obstant això, observadors propers a la Casa Reial de Mònaco recorden que la princesa ha mostrat, en repetides ocasions, un molt fort compromís amb les causes solidàries. Això implica un ritme de treball i desplaçaments que potser li estan passant factura físicament.