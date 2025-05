Els cambrers d'aquests dos restaurants, encantats amb Hansi Flick: El motiu

Hansi Flick ha tancat la seva primera temporada com a entrenador del FC Barcelona amb un èxit rotund. Encara que no ha aconseguit aixecar la Champions, el seu impacte en el club ha estat immediat. L'equip ha recuperat la identitat, el caràcter i, sobretot, l'alegria de competir.

Des del primer dia, el tècnic alemany ha mantingut un perfil baix, lluny dels grans titulars o les frases per a la galeria. No ha necessitat escarafalls per guanyar-se el vestidor, la premsa i els aficionats. La seva feina, serena i rigorosa, ha parlat per ell.

Amb Flick, el Barça ha tornat a creure. I aquest canvi no només es nota als estadis, sinó també en el dia a dia de la ciutat. L'entrenador s'ha integrat plenament en la vida barcelonina, i la seva presència no passa desapercebuda.

| F.C. Barcelona, Africa Images

Una temporada que ha canviat la narrativa culé

El mèrit de Flick no és només haver guanyat títols, sinó haver-ho fet partint des d'un context molt advers. Va heretar un equip trencat emocionalment després d'anys de fracassos europeus, amb dubtes en cada línia i una plantilla encara en transició. A diferència d'alguns dels seus predecessors, l'alemany no s'ha queixat ni ha buscat excuses.

Tampoc ha assenyalat públicament jugadors o directius. Ha assumit el seu rol amb naturalitat, ha treballat en silenci i ha retornat l'ordre al club. El Camp Nou (quan s'ha pogut utilitzar) ho ha celebrat, i Montjuïc ho ha confirmat: Flick ha retornat el Barça a l'elit, sense necessitat de cridar-ho. I mentre ho feia, també s'ha guanyat el respecte de qui el veu en un altre entorn: els restaurants.

| Canva

L'entrenador que també triomfa al carrer

Els veïns de l'Upper Diagonal, al districte de Sarrià-Sant Gervasi, ja el consideren "un més". Flick no viu aïllat ni envoltat de secretisme. Camina, menja i saluda amb la senzillesa que el caracteritza, i això no ha passat desapercebut. Els cambrers que l'atenen coincideixen en una cosa: Flick és discret, amable i molt generós.

Encara que domina l'anglès amb fluïdesa, sol fer-se passar per menys competent per evitar discussions innecessàries. La seva elegància també es nota fora del camp. Alguns comparen el seu estil amb el de Pep Guardiola en la seva etapa a Barcelona. Altres fins i tot el situen per sobre pel que fa a proximitat i tracte personal.

Dos locals que parlen meravelles d'ell

Una font va revelar al diari ABC que Flick és un dels clients més estimats pels cambrers de l'Upper Diagonal. La raó no és només el seu comportament, sinó també la seva generositat amb les propines. "Mai un entrenador del Barça havia deixat tant", asseguren.

Aquest tret el diferencia fins i tot de figures històriques com Guardiola o Xavi, coneguts per freqüentar la mateixa zona. Flick no busca privilegis, però tampoc escatima quan es tracta de valorar la feina dels altres. Un tret de lideratge silenciós. Ara, aquests gestos han ajudat a cimentar la seva imatge com "el veí perfecte".

Els dos restaurants preferits de Hansi Flick a Barcelona

El més curiós —i revelador— arriba al final: els dos restaurants que Flick freqüenta són Semon, a la plaça de Sant Gregori Taumaturg (Turó Park), i Fleming Ultramarinos, a l'avinguda que porta el mateix nom. En ambdós locals és client habitual. A Semon, un clàssic reconvertit amb terrassa elegant, Flick gaudeix de la cuina catalana amb tocs moderns.

Amb menús que ronden els 60 euros i un ambient relaxat, Flick troba l'equilibri perfecte entre anonimat i connexió amb la ciutat. I, com diuen els qui l'atenen: "Deixa millors propines que ningú". Una mostra més de per què Flick és molt més que l'entrenador del Barça.