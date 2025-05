El Barça alerta: Jorge Mendes trenca el seu silenci sobre Lamine Yamal

El FC Barcelona es troba en plena fase de planificació de futur. Amb Hansi Flick consolidat a la banqueta i una plantilla que ha demostrat el seu nivell, el club treballa per assegurar la continuïtat dels seus talents més prometedors. Un d'ells, potser el més important, és Lamine Yamal.

Amb tan sols 17 anys, l'extrem ja és una realitat en el primer equip i ha despertat l'interès de mitja Europa. Però el Barça no està disposat a deixar-lo escapar. Aquest dijous, s'ha produït una cimera clau. Lamine i el seu representant, Jorge Mendes, han dinat junts al restaurant La Bonaigua, a Sant Just Desvern. Una trobada informal, però carregada de significat.

Un dinar que val milions

A la sortida del restaurant, diversos mitjans esperaven declaracions de l'agent portuguès, conegut per representar estrelles com Cristiano Ronaldo o Bernardo Silva. I Mendes no va decebre amb les seves paraules. Amb un to serè, però segur, va confirmar que la renovació està molt a prop. "És clar que renovarà, no hi haurà cap problema.

| RTVE

Està feliç. Renovarà en breu, estigueu tranquils", va assegurar. El gest d'ambdós en sortir del local va ser de total complicitat. No hi va haver cares llargues ni tensió: tot apunta que les negociacions estan molt avançades i que l'anunci oficial és qüestió de dies.

El Barça ho té clar: cal blindar-lo

Des de la directiva culé, l'ordre és ferma. Joan Laporta vol tancar el nou contracte de Lamine com més aviat millor, i les converses s'han accelerat amb el viatge exprés de Mendes i els seus assessors a Barcelona. L'ampliació, segons diverses fonts, podria estendre el vincle fins al 2030.

| F.C. Barcelona, Canva Creative Studio, XCatalunya

A més, es contempla una clàusula de rescissió astronòmica i una millora salarial progressiva d'acord amb el seu rol creixent en l'equip. Al club són plenament conscients que Lamine és un actiu estratègic. No només pel que aporta ara, sinó pel que representa a llarg termini en termes esportius, d'imatge i de projecció global.

L'elogi rotund de Jorge Mendes

Més enllà de la confirmació de la renovació, el que ha causat més impacte han estat les declaracions del mateix Mendes sobre el nivell del seu representat. "És el millor del món i serà Pilota d'Or", va deixar anar sense titubejar. L'agent va afegir que "la diferència amb els altres jugadors és molt gran. I no ho dic jo: ho diu tothom.

I el Barça també ho sap". Una afirmació que ha fet volar la imaginació de l'afició culé. No és la primera vegada que es parla de Lamine en aquests termes, però escoltar-ho de boca de Mendes, un dels agents més influents del món, afegeix un pes simbòlic molt rellevant.

El detall que confirma el seu destí

Tanmateix, el més important no està en les paraules, sinó en un gest. Segons ha pogut saber Mundo Deportivo, Lamine Yamal ja ha signat el preacord de renovació amb el FC Barcelona durant aquesta mateixa setmana. Aquest document segella la seva continuïtat fins al 2030 i posa fi a qualsevol especulació sobre una sortida.

El jove crack seguirà vestint de blaugrana. Aquest moviment estratègic assegura el futur d'un dels talents més prometedors del futbol mundial. En temps d'incertesa financera, el Barça ha aconseguit blindar la seva joia... i amb això, part de la seva identitat.