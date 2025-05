'Com si fos ahir' 23 de maig: S'acumulen els problemes per al Karim

El capítol de Com si fos ahir del divendres 23 de maig arriba ple de moments incòmodes, emocions a flor de pell i noves tensions sentimentals i professionals que poden sacsejar el futur immediat dels protagonistes.

En una primera trama, veurem que la Naiara afronta una situació delicada en l’àmbit familiar. Després dels últims esdeveniments greus, demana al seu pare que permeti al Karim visitar el Toni Petit a l’hospital.

Però el Toni, que encara està molt afectat pel que ha passat, s’hi nega. Aquesta negativa deixa la Naiara atrapada entre el desig de donar suport al Karim i donar suport al seu pare – que li agraeix a la Naiara - en aquest mal moment. De fet, no s’atreveix a dir-li obertament al Karim i després de diverses excuses, el jove arriba a la conclusió que la intransigencia del Toni será difícil de superar.

Les conseqüències de l'actitud seductora de l'Eugeni

Mentrestant, la Gemma té pendent una gestió professional important amb l’Eugeni. Aquesta trobada de feina arriba en un moment especialment complicat per a ella, ja que els últims embolics sentimentals i la manera com Eugeni ha anat enredant diverses dones del seu entorn fa que la Gemma es plantegi seriosament quin és el millor camí per protegir-se tant emocionalment com professionalment.

Qualsevol decisió pot tenir repercussions directes sobre la seva vida personal i sobre el funcionament de La Barnateca.

Paral·lelament, la Cristina no pot evitar mostrar curiositat per la nova ‘relació’ – tot i que ella no sap que es van fer un petó - entre la Cèlia i l’Eugeni, i li pregunta directament com van les coses entre ells a la consultoria. La Cèlia, sorpresa i incòmoda per la pregunta, intenta evitar donar massa detalls, tot i que internament es debat entre l’atracció i la prudència.

Aquesta situació pot acabar sortint a la llum, generant nous malentesos o fins i tot tensions professionals. De fet ja n’han aparegut com hem pogut veure en la discussió entre la Cèlia i el Víctor.

La Sílvia, molt incòmoda amb la Neus

Finalment, la Neus fa la seva classe de prova de defensa personal al gimnàs, activitat que havia generat una certa resistència per part de la Sílvia. Davant la decisió ferma de la Neus, la Sílvia es resigna a acceptar-ho, tot i que li costa amagar la seva incomoditat. Per acabar-ho d’adobar, l’Eva, de forma innocent, fa una sèrie de comentaris sobre la bona relació entre les cunyades i l’energia de la Neus.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del divendres 23 de maig de 2025?

El darrer capítol de la temporada de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i tres minuts de la tarda. Durarà trenta-vuit minuts segons la programació oficial de TV3. Com cada dia, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.