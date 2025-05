El fitxatge de TV3 per als seus esports

per Joan Grimal

TV3 continua avançant en la seva gran renovació per a la pròxima temporada. Amb nous platós, sintonies, grafismes i rostres, la televisió pública catalana vol refrescar els Telenotícies de cara al retorn després de les vacances d'estiu. Un dels moviments més destacats afecta la secció d'Esports del cap de setmana, una franja molt seguida pels espectadors.

Després d'anys d'estabilitat, la direcció de TV3 ha decidit donar pas a noves cares. Segons ha pogut confirmar EN Blau, un dels noms històrics de la cadena deixarà de presentar els Esports dels Telenotícies del dissabte i diumenge. La notícia ja ha estat comunicada internament.

Un adéu que simbolitza un cicle complert

L'afectat és Artur Peguera, una figura emblemàtica del periodisme esportiu a Catalunya. Amb 61 anys i una trajectòria impecable, deixarà d'estar al capdavant de la secció esportiva del TN de cap de setmana. La seva sortida forma part d'una estratègia més àmplia per rejovenir la imatge dels informatius.

| TV3, XCatalunya

L'equip que va liderar durant anys juntament amb Ramon Pellicer i Cristina Riba ja no forma part de la primera línia. Tant Peguera com Riba seguiran vinculats a TV3, però en altres funcions dins de les àrees d'Esports i Informatius. No es tracta d'una jubilació, sinó d'un canvi de rol dins de la casa.

La renovació també arriba al temps i als platós

A més dels canvis en Esports, TV3 també està reorganitzant el seu equip de meteorologia. Tomàs Molina, cap de l'àrea, serà eurodiputat per ERC, cosa que ha obligat a reestructurar l'equip de presentadors del temps. Amb aquestes novetats, la cadena busca renovar no només les formes, sinó també els perfils davant càmera.

| TV3, XCatalunya

La idea és oferir un producte visualment més actual, dinàmic i adaptat als nous hàbits de consum informatiu. Encara que algunes decisions ja han estat comunicades, altres s'estan ultimant. La direcció està tancant els serrells per tenir-ho tot a punt de cara al setembre, quan s'estreni el nou format dels Telenotícies.

Un fitxatge extern per rellançar els Esports

Quant al substitut d'Artur Peguera, TV3 ha optat per mirar fora de la casa. La idea era incorporar una figura jove, preparada i amb experiència prèvia en televisió pública per aportar frescor a l'informatiu. Segons fonts internes consultades per EN Blau, el nom escollit ha superat totes les proves internes.

La seva bona presència, la seva dicció i el seu coneixement de l'esport han estat claus en la seva selecció. A més, arriba amb una trajectòria consolidada en l'àmbit local i una presència creixent en els mitjans nacionals. El seu salt a TV3 suposa un reconeixement a la seva feina i una gran oportunitat professional.

El nom que donarà un nou aire als Esports de TV3

Després de setmanes d'especulacions, ja s'ha confirmat: el nou presentador d'Esports dels Telenotícies del cap de setmana serà Jordi Montalbo. Es tracta de l'actual cap d'Esports de betevé, amb una sòlida carrera als seus 33 anys. Montalbo ha dirigit i presentat durant anys a la televisió pública de l'Ajuntament de Barcelona, i també ha col·laborat a Catalunya Ràdio.

Amb una gran projecció professional i personal —viu amb la seva parella, María de la Hoz, i preparen el seu casament—, Jordi arriba amb energia, ambició i una responsabilitat clara: ser la nova cara esportiva de la televisió catalana. L'era Peguera arriba a la seva fi, però comença una altra amb aire fresc i moltes expectatives.