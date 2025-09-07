Buckingham Palace reconeix el que molts sospitaven sobre la princesa Charlotte

El retorn a classe sempre marca un nou començament per a milions d'escolars al Regne Unit, i els tres fills dels prínceps de Gal·les no en són l'excepció. Com cada setembre, el príncep George, la princesa Charlotte i el príncep Louis han reprès els seus estudis. Tot i que aquest any amb un petit, però significatiu, canvi: ja no són coneguts a l'escola pels seus títols reials, sinó simplement com George Gales, Charlotte Gales i Louis Gales.
Aquesta pràctica, aparentment senzilla, ha estat ara reconeguda pel Palau de Buckingham, confirmant el que molts ja sospitaven sobre la princesa Charlotte: a l'aula, ella n'és una més. Ni tractaments d'altesa reial, ni deferències especials, ni privilegis visibles. Només una alumna més entre els seus companys, amb una motxilla a l'esquena i una agenda escolar per complir.
L'ús del “cognom” Gales no és una invenció recent, sinó una tradició a la família reial britànica. Ja el príncep William i el príncep Harry, en la seva etapa escolar i militar, van utilitzar el cognom del seu títol patern. En aquell moment eren coneguts com William Gales i Harry Gales, perquè el seu pare, actualment Carles III, ostentava el títol de príncep de Gal·les.
La princesa Charlotte no fa servir els seus títols a l'escola
Fins fa poc, els fills de William i Kate signaven com Cambridge, en referència al ducat que els seus pares van rebre en casar-se. De fet, en el seu primer dia d'escola el 2017, el príncep George va ser fotografiat amb una petita motxilla on s'hi llegia “George Cambridge”.
Tanmateix, des de l'ascens de Carles III al tron el 2022, els títols han canviat. William i Kate van passar a ser els nous prínceps de Gal·les, i els seus fills van adoptar automàticament el cognom derivat d'aquest títol.
Charlotte està vivint una infància relativament normal
La important decisió de mantenir els infants tan lluny com sigui possible del protocol reial a l'escola ha estat ben rebuda per l'opinió pública. Per a molts, és un gest que humanitza la família reial i permet als petits gaudir d'una infància relativament normal.
Així, Buckingham Palace ha confirmat oficialment el que molts ja intuïen: la princesa Charlotte, malgrat el seu llinatge i estatus, és simplement "Charlotte Gales" quan travessa les portes de l'escola. Una estudiant més, amb amics, deures i somnis propis, allunyada, almenys per unes hores al dia, de la pompa i circumstància de la reialesa.