Buckingham Palace es blinda en rebre la notícia més estranya sobre la reina Camila

Buckingham Palace ha pres una decisió dràstica després d'una revelació inesperada sobre la reina Camila. Aquest divendres, The Times va avançar un extracte d'un llibre que conté un episodi desconegut de l'adolescència de la dona de Carles III. En aquest context, la Casa Reial britànica ha pres una decisió taxativa que ha causat desconcert a tot el país.
La monarquia britànica viu setmanes intenses amb la mirada posada en els seus protagonistes. La reina Camila, que s'ha consolidat com una de les veus contra la violència domèstica, s'ha vist vinculada a un relat que connecta amb la seva història. Quin secret del passat ha sortit a la llum i per què Buckingham ha optat per aquesta postura?
El Regne Unit, commocionat en conèixer una notícia estranya sobre la reina Camila
Per comprendre la magnitud d'aquesta revelació convé recordar el paper actiu que ha exercit la reina Camila en causes socials. Des de 2013, amb la creació del projecte The Wash Bags, l'aleshores duquessa de Cornualla va mostrar un ferm compromís amb les víctimes d'abús. El seu discurs ha estat constant i sòlid, guanyant-se el respecte d'associacions i víctimes.
El 2024, la BBC va estrenar el documental Sa Majestat la Reina: Rere Portes Tancades, on va denunciar la violència contra les dones com una "pandèmia mundial". "Imagineu-vos com d'aterridor és per a una dona estar atrapada amb una parella molt violenta. Sentint aquesta por cada dia", va declarar la monarca en aquell espai.
Tanmateix, ningú sospitava que rere aquesta implicació s'hi pogués amagar una experiència personal. El cap de setmana passat, l'excorresponsal reial Valentine Low va publicar un avançament del seu llibre. En aquest exposa una dada que sorprèn tant com commou sobre la dona de Carles III.
El llibre assegura que la reina Camila va viure un intent d'abús quan tenia només 16 o 17 anys. L'episodi va tenir lloc en un tren amb destinació a l'estació de Paddington, a Londres, durant la seva adolescència. La dada, oculta durant dècades, s'ha convertit en el centre de debat a tot el Regne Unit.
El relat prové d'una conversa recordada per Guto Harri, qui va ser director de comunicacions de Boris Johnson. Segons les seves paraules, Camila va narrar el que va passar: "Era en un tren cap a Paddington, i un tipus movia la mà cada cop més lluny…"
Davant la pregunta de Johnson sobre com va reaccionar, la resposta de Camila va ser contundent: "Vaig fer el que la meva mare m'havia ensenyat. Em vaig treure la sabata i li vaig donar un cop de taló als testicles". La valentia amb què va afrontar aquella situació revela un caràcter ferm fins i tot en plena adolescència.
L'aleshores jove Camila, lluny de quedar-se paralitzada, va decidir acudir a un guàrdia en arribar a l'estació. Tal com recorda Harri: "Tenia prou domini de si mateixa quan van arribar a Paddington per a saltar del tren, trobar un tipus uniformat i dir: «Aquest home m'acaba d'atacar», i el van detenir"
Buckingham Palace guarda silenci després de la revelació de la reina Camila
Després de la publicació de l'avançament divendres passat, The Times va demanar la versió oficial de Buckingham Palace. La resposta va ser clara: no farien comentaris. L'hermetisme s'interpreta com un intent de protegir tant la intimitat de la reina Camila com la imatge de la institució.
La decisió ha sorprès part de l'opinió pública britànica, que esperava almenys un gest de suport. El silenci, però, no ha fet més que multiplicar les especulacions i l'interès al voltant del llibre. Per a alguns analistes, aquesta actitud reflecteix l'estratègia tradicional de la Casa Reial: no reaccionar davant revelacions que puguin alimentar la polèmica.
El silenci de Buckingham Palace després de la revelació sobre la reina Camila ha obert un debat al Regne Unit. La notícia connecta directament amb el seu llarg compromís contra la violència de gènere i afegeix un matís personal al seu activisme. El que queda per veure és si la monarca, que sempre ha defensat la veu de les víctimes, decidirà algun dia explicar aquesta història amb les seves pròpies paraules.