Buckingham Palace se blinda al recibir la noticia más extraña sobre la reina Camila

Buckingham Palace ha tomado una decisión drástica tras una revelación inesperada sobre la reina Camila. Este viernes, The Times adelantó un extracto de un libro que contiene un episodio desconocido de la adolescencia de la mujer de Carlos III. En este contexto, la Casa Real británica ha tomado una decisión tajante que ha causado desconcierto en todo el país.

La monarquía británica vive semanas intensas con la mirada puesta en sus protagonistas. La reina Camila, que se ha consolidado como una de las voces contra la violencia doméstica, se ha visto vinculada a un relato que conecta con su historia. ¿Qué secreto del pasado ha salido a la luz y por qué el Buckingham ha optado por esta postura?

| Instagram, @theroyalfamily

El Reino Unido, conmocionado al conocer una extraña noticia sobre la reina Camila

Para comprender la magnitud de esta revelación conviene recordar el papel activo que ha desempeñado la reina Camila en causas sociales. Desde 2013, con la creación del proyecto The Wash Bags, la entonces duquesa de Cornualles mostró un firme compromiso con las víctimas de abuso. Su discurso ha sido constante y sólido, ganándose el respeto de asociaciones y víctimas.

En 2024, la BBC estrenó el documental Su Majestad la Reina: Tras Puertas Cerradas, donde denunció la violencia contra las mujeres como una "pandemia mundial". "Imagínense lo aterrador que es para una mujer estar atrapada con una pareja muy violenta. Sintiendo ese miedo a diario", declaró la monarca en ese espacio.

Sin embargo, nadie sospechaba que tras esa implicación pudiera esconderse una experiencia personal. El pasado fin de semana, el excorresponsal real Valentine Low publicó un adelanto de su libro. En este expone un dato que sorprende tanto como conmueve sobre la mujer de Carlos III.

El libro asegura que la reina Camila vivió un intento de abuso cuando tenía apenas 16 o 17 años. El episodio ocurrió en un tren con destino a la estación de Paddington, en Londres, durante su adolescencia. El dato, oculto durante décadas, se ha convertido en el centro de debate en todo Reino Unido.

| Europa Press

El relato procede de una conversación recordada por Guto Harri, quien fue director de comunicaciones de Boris Johnson. Según sus palabras, Camila narró lo sucedido: "Estaba en un tren camino a Paddington, y un tipo movía la mano cada vez más lejos…".

Ante la pregunta de Johnson sobre cómo reaccionó, la respuesta de Camila fue contundente: "Hice lo que mi madre me enseñó. Me quité el zapato y le di un taconazo en los testículos". La valentía con la que enfrentó aquella situación revela un carácter firme incluso en plena adolescencia.

La entonces joven Camila, lejos de quedarse paralizada, decidió acudir a un guardia al llegar a la estación. Tal y como recuerda Harri: "Tenía suficiente dominio de sí misma cuando llegaron a Paddington como para saltar del tren, encontrar a un tipo uniformado y decir: «Ese hombre me acaba de atacar», y lo arrestaron".

Buckingham Palace guarda silencio tras la revelación de la reina Camila

Tras la publicación del adelanto el pasado viernes, The Times pidió la versión oficial de Buckingham Palace. La respuesta fue clara: no harían comentarios. El hermetismo se interpreta como un intento de proteger tanto la intimidad de la reina Camila como la imagen de la institución.

La decisión ha sorprendido a parte de la opinión pública británica, que esperaba al menos un gesto de respaldo. El silencio, sin embargo, no ha hecho más que multiplicar las especulaciones y el interés en torno al libro. Para algunos analistas, esta actitud refleja la estrategia tradicional de la Casa Real: no reaccionar ante revelaciones que puedan alimentar la polémica.

| Europa Press

El silencio de Buckingham Palace tras la revelación sobre la reina Camila ha abierto un debate en el Reino Unido. La noticia conecta directamente con su largo compromiso contra la violencia de género y añade un matiz personal a su activismo. Lo que queda por ver es si la monarca, que siempre ha defendido la voz de las víctimas, decidirá algún día contar esta historia con sus propias palabras.