El racó que ha escollit Laura Escanes per a una escapada: Molts volen anar-hi

Laura Escanes ha convertit les escapades de cap de setmana en un senyal d'identitat mediàtica i aspiracional per a la seva comunitat digital. La darrera ha encès el radar viatger de mig Instagram amb un escenari proper, mediterrani i sorprenentment accessible per a una audiència àmplia. La creadora va insinuar un pla a pocs quilòmetres de Barcelona, amb platja, passejades al capvespre i hotel amb encant.
Sitges, el “planazo” improvisat que triomfa entre els seus seguidors
L'escapada va ser a Sitges, un clàssic de Catalunya que la influencer va reivindicar com a refugi immediat per desconnectar sense perdre el pols urbà. Ella mateixa va parlar d'un “planazo improvisat” al costat de Joan Verdú, compartint imatges de platja, passeigs marítims i sobretaules llargues davant del mar. L'elecció d'un destí tan proper explica per què molts seguidors ho veuen com una escapada realista, bonica i fàcil de replicar.
Les pistes a Instagram i l'hotel que delaten el destí
A Instagram, Escanes va escriure “analògiques dels nostres dies al mar” i va esmentar directament el perfil del ME Sitges Terramar. Les imatges la situaven al passeig marítim, amb estètica analògica i una narrativa visual cuidada, reforçant la idea d'escapada romàntica a la vora. A més, el reportatge apuntava a un dinar a Beso, el restaurant insígnia de l'hotel, especialitzat en cuina basc-mediterrània amb vistes directes al mar.
L'escapada arriba en un moment dolç per a Escanes, que recentment va oficialitzar la seva relació amb l'esquiador olímpic andorrà Joan Verdú. L'esportista suma podis a la Copa del Món i aporta a la parella una narrativa esportiva que encaixa amb l'estètica outdoor de la creadora. Des que van confirmar la seva relació, tots dos han compartit viatges de neu i mar, consolidant una rutina amb altes taxes d'interacció.
Menorca a l'estiu i Sitges a la primavera
Setmanes després, els comptes de parella van tornar a cremar amb imatges sota l'aigua a Menorca, on van repetir platja, abraçades i efecte postal instantani. Aquelles fotos van reforçar la coherència del relat, alternant una escapada propera amb un destí balear de manual durant el pic estival. La comunitat va respondre amb entusiasme i una petició recurrent: guies ràpides amb hotels, restaurants i racons fotogènics a l'estil del seu feed.
Sitges combina accés des de Barcelona, passeig marítim de 2,5 quilòmetres i una oferta gastronòmica consolidada que l'audiència reconeix sense esforç. El municipi conserva nucli antic amb cases blanques i blaves, detalls modernistes i una vida cultural que suma festivals, galeries i capvespres memorables. L'hotel ME Terramar suma el component lifestyle amb rooftop, beach club i el segell de Beso, pensat per a sobretaules eternes davant del Mediterrani.
Mitjans especialitzats van assenyalar que l'hotel va convidar la parella a canvi de promoció, un extrem que la influencer no va confirmar obertament. La nostra verificació s'aproxima al post d'Instagram, a la localització de l'establiment i a la cronologia difosa durant aquells dies. El gruix de la informació coincideix, i els detalls de l'hotel i el seu restaurant es corroboren en fitxes i descripcions independents de l'establiment.