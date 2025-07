Les excentricitats de Carles III que no agradaran als seus súbdits

Des de la seva proclamació el maig de 2023, Carles III ha captat l'atenció no només pel seu discurs institucional, sinó per gestos aparentment espontanis en què es reflecteix una impaciència continguda. Cada acció, per mínima que sembli, s'ha convertit en objecte d'anàlisi. Sobretot, tenint en compte que té costums tan meticuloses que la premsa anglosaxona ha arribat a batejar-lo com “el monarca que no es conforma amb allò corrent”, fins i tot "príncep mimat".

Control absolut sobre cada detall

En el seu entorn reial, insisteixen que no tot són capricis infundats, sinó part d'una recerca de control davant la responsabilitat del tron. Segons Paul Burrell, antic majordom de Diana, Carles III exigeix rutines gairebé rituals: el seu pijama i fins i tot els cordons han d'estar perfectament planxats cada matí, i cada nit l'endoll de la banyera s'ha de col·locar en una posició precisa perquè el bany, sempre tèbi, s'ompli just fins a la meitat

Aquest tret de la seva personalitat fins i tot va fer acte de presència durant la proclamació, quan en un moment protocol·lari, Carles va retirar amb decisió una tinta de la taula. Lluny d'un gest trivial, aquest episodi va ser interpretat com un símbol que, encara que la seva investidura estigués envoltada de pompa, ell només estava còmode si tot s'ajustava als seus hàbits personals

L'imprescindible tron de viatge

Molt s'ha comentat que el rei Carles III viatja amb el seu propi vàter portàtil i rotlles de paper Kleenex Velvet, juntament amb un llit i mobles que acompanyen el seu equipatge oficial. Per a ell, això no és caprici sinó una condició innegociable. Segons Tina Brown a The Palace Papers, l'únic senyal que tot està a punt és l'arribada del camió amb les seves pertinences

En una entrevista sobre la seva vida personal, Paul Burrell va comentar que Carles III exigeix 2,5 centímetres exactes de pasta al raspall cada matí. Una cosa que podria semblar trivial, però que mostra el seu frenètic desig de mantenir el control en detalls mínims

Esmorzars a mida

La nutrició també forma part de la seva rutina. Sempre acompanya el seu esmorzar amb productes naturals com te Darjeeling, mels variades, fruits secs, prunes —encara que sol tornar-ne una— i formatge o galetes a temperatura específica. El xef Darren McGrady, ex resident reial, confirma que “l'esmorzar va amb ell en caixa a qualsevol part del món”

No falten veus crítiques que qualifiquen aquestes pautes d'obsessives rere una personalitat perfeccionista, que busca ordre davant el caos mediàtic. Les manies de Carles III trenquen el vel públic per mostrar un rei que, després de setanta anys preparant-se, controla fins al mínim àpex del seu entorn