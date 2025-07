Silenci a Buckingham Palace pel que ha descobert el rei Carles III sobre la seva germana

El rei Carles III ha disminuït la seva agenda i les seves aparicions per motius del seu tractament contra el càncer. Mentrestant, la seva germana, la princesa Anna, s'ha mantingut imparable. Està a punt de celebrar el seu 75è aniversari i no només segueix al peu del canó, sinó que ho fa amb més intensitat que ningú

Entre l'any 2024 i l'any 2025, la princesa ha encapçalat el major nombre d'actes oficials i no és la primera vegada. Per quart any consecutiu, es posiciona com la royal més activa de la institució

Els plans que van descol·locar el rei

Segons una font propera citada per The Times, la princesa ha començat a plantejar-se la seva retirada, però al seu estil: lenta, mesurada i molt llunyana. La seva idea és començar a reduir la seva agenda als 80. I retirar-se completament, com va fer el seu pare, el duc d'Edimburg, quan va arribar als 90

Aquesta revelació hauria sorprès Carles III, sobretot pel pes institucional que Anna ha sostingut en temps difícils. Amb Carles III i la princesa Kate afrontant el càncer, Anna va ser el pilar visible de la corona britànica

El seu marit, Timothy Laurence, és una peça clau en aquesta equació. La font assegura que una de les majors pors d'Anna és esgotar-se. Ell l'anima a considerar el seu benestar i a cuidar la seva salut, ara que el desgast físic comença a notar-se

Una royal incansable, per ara

Malgrat aquestes intencions, la princesa no ha confirmat res públicament. De fet, la seva postura fins ara ha estat taxativa. En una visita a Sud-àfrica, va ser consultada sobre la seva jubilació; la seva resposta va ser clara: “No és una opció, no ho crec”

Anna fins i tot va fer broma sobre el vertiginós de la seva agenda, va mencionar que l'estiu anterior gairebé perd la cordura i va subratllar que cal prendre cada dia com vingui. Les seves paraules tenen més força després de l'incident que va patir a Gatcombe Park, la seva casa de camp. Va patir una caiguda mentre muntava a cavall, cosa que li va provocar una commoció cerebral i una breu pèrdua de memòria, però va tornar a l'activitat tan aviat com va poder

Entre el deure i el descans merescut

L'entorn més íntim de la princesa creu que, arribat el moment, sabrà quan aturar-se. Anna ha estat sempre una figura discreta, però ferma. No ha buscat protagonisme i aquesta lleialtat a la corona és el que més valora el seu germà Carles

El futur és incert, però si una cosa ha quedat clara, és que Anna ha guanyat el respecte del públic i de la seva família. I encara que el silenci de Buckingham suggereix sorpresa, ningú dubta que, com sempre, farà el que és correcte