Brad Pitt tiene un gesto con España que le ha costado más de 10 millones de euros

Brad Pitt ha sorprendido a muchos con un movimiento reciente que ha despertado la atención tanto en Hollywood como en Europa. El actor ha tenido un gesto especial que le conecta directamente con la estética y cultura española. Esta nueva decisión ha sido interpretada por algunos como un guiño simbólico y sentimental.

El gesto del actor no ha sido otro que la compra de una espectacular mansión en Los Ángeles, construida bajo el estilo colonial español. Según ha publicado The Wall Street Journal, Pitt ha desembolsado 12 millones de dólares por una casa situada en Hollywood Hills. Se trata de una propiedad que pertenecía al guitarrista de la banda The Killers, Dave Keuning, y que conserva todos los elementos clásicos de las casas inspiradas en la arquitectura mediterránea.

| Europapress

Más allá de su evidente interés por el diseño, esta decisión también ha sido interpretada como un guiño a su actual pareja, la empresaria Inés de Ramón, de origen español. La relación entre ambos ha cobrado fuerza en los últimos meses, y no se descarta que esta mansión se convierta en un espacio compartido. La propiedad cuenta con vistas al Pacífico y al cartel de Hollywood, y está ubicada en un enclave histórico donde han vivido diversas estrellas.

La arquitectura española conquista a Brad Pitt en su última inversión

Construida en 1989, la casa conserva techos con vigas de madera, grandes ventanales, suelos de terracota y espacios abiertos al jardín al estilo español. Tiene dos plantas, una gran suite principal con terraza privada, baño de mármol y una cocina con isla de mármol veteado. Además, incluye sala de cine, despacho, piscina, jacuzzi, y hasta un estudio de grabación independiente en el terreno.

Esta compra se suma a la ya extensa colección de propiedades del actor, que incluye residencias en California, Nueva Orleans, Nueva York, e incluso Europa. En 2022, adquirió una villa histórica en Carmel Highlands, y en el pasado también ha poseído una finca en Mallorca. Todo esto confirma su afición por las casas con historia, carácter y diseño personalizado.

Un lujo que refleja gusto y pasión de Brad Pitt

Pitt no solo ha sido uno de los actores más exitosos de su generación sino también un empresario atento a las oportunidades. Su marca de cosmética natural, Le Domaine, y su bodega en Château Miraval lo han consolidado como una figura polifacética. La inversión en propiedades, especialmente las de inspiración europea, parece ser otra de sus pasiones.

Finalmente, el gesto que ha tenido Brad Pitt con España, aunque no haya sido dentro de su territorio, refleja una afinidad estética y personal que ha captado la atención del público. Ya sea por amor, diseño o ambas cosas, el actor ha apostado por un hogar que habla el lenguaje del sur de Europa y que no le ha salido precisamente barato.