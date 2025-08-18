El bonito mensaje de Joana Sanz, a punto de ser madre, a Dani Alves

Joana Sanz ha vuelto a ser noticia tras compartir un texto muy personal. La modelo canaria ha hablado abiertamente de su relación con Dani Alves. Lo ha hecho a través de su cuenta de Instagram, donde suele expresarse con naturalidad. El mensaje ha emocionado a muchos de sus seguidores por su sinceridad.

“El amor no siempre es euforia, también es construcción y hogar”

Sanz comienza su escrito recordando los inicios intensos de una relación. “Nunca volverán a tener 23 y 32 años”, escribe la modelo en referencia a su juventud. Asegura que aquella fase del enamoramiento ya ha quedado atrás.

Explica que ese momento inicial está lleno de dopamina, idealización y nervios. Pero que, con el tiempo, ese amor se transforma en algo más profundo. “Llega la transición hacia un amor real, más maduro y duradero”, añade.

| Instagram

Habla del momento en que las imperfecciones dejan de esconderse. Y, aun así, eliges amar a esa persona con sus luces y sombras. Destaca que el amor verdadero nace cuando se aceptan las diferencias. No cuando todo es perfecto, sino cuando hay voluntad de construir. Y eso, según ella, es lo que tiene ahora con Dani Alves.

Un proceso de transformación tras meses difíciles

La pareja ha pasado por una etapa especialmente complicada en los últimos tiempos. Dani Alves fue acusado de agresión sexual, aunque finalmente fue absuelto. Durante ese proceso, ambos estuvieron en el foco mediático constantemente.

| La Afición

Muchos pensaban que la relación no superaría la presión pública. Sin embargo, Joana Sanz ha dejado claro que siguen más unidos que nunca. “Este tramo tan difícil nos ha unido aún más”, confesó hace unos días.

Habla de conversaciones sinceras, rutinas compartidas y abrazos que dan paz. Ya no hay nervios al reencontrarse, pero sí una complicidad más profunda. “El amor de compañeros de vida que ya no necesitan distanciarse”, escribe. Un mensaje que ha resonado con muchas personas que viven relaciones estables.

Las redes reaccionan con empatía y comprensión

Muchos han agradecido la honestidad de Joana en un momento tan sensible. Y han valorado su capacidad para expresar lo que muchos sienten. No han faltado quienes la han criticado por seguir al lado de Alves. Pero ella también se ha pronunciado al respecto: “Les invito a dejar de descargar su odio”. Pidió respeto para quienes deciden seguir adelante con su pareja.

En lugar de responder con confrontación, ha optado por la introspección. Y por explicar cómo ha vivido este proceso desde dentro. Con estas palabras, ha recuperado su voz pública tras meses de silencio. Y ha mostrado que una relación real no se basa en la perfección. Se basa en el compromiso, la aceptación y el deseo de seguir construyendo.

Dani Alves, alejado del fútbol pero cerca de su pareja

El futbolista, que sigue sin equipo desde su absolución, ha estado discreto. La figura de Joana ha sido clave en esa reconstrucción íntima. Mientras el mundo sigue juzgando, ellos prefieren seguir caminando juntos. La historia de amor que muchos daban por rota sigue en pie. Y quizás, más sólida que nunca.