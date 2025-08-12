El motiu pel qual Benita (Maestro Joao) ha estat vista en cadira de rodes per Madrid

Benita Castejón ha generat una gran preocupació en la seva reaparició aquest dimarts a Madrid. La coneguda vident, anteriorment Maestro Joao, ha estat vista a l'estació de trens d'Atocha. Ha arribat sola, s'ha desplaçat en cadira de rodes i s'ha mostrat visiblement emocionada davant la càmera d'Europa Press
No ha pogut contenir les llàgrimes i ha aprofitat la presència de la premsa per agrair el suport rebut: "He de ser forta. Quan em diuen ‘que forta ets, Benita’, dic ‘per tantes Benites, per tantes Benites’. I bé, aquí estic, aquí estic"
"Estic feliç d'estar aquí a Madrid i de fer tot, tot el que estic fent", ha declarat. Les seves paraules han fet referència al seu procés de reassignació de gènere
Benita, abans Maestro Joao, fa un comunicat en ser enxampada per Madrid
Benita ha assegurat que la seva història pot servir a altres persones i ha demanat que el seu testimoni inspiri. “Ajudi la gent i que els serveixi i que sàpiga tothom que mai és tard, mai és tard, mai”. Ha insistit en la importància de viure fidel a un mateix, sense importar l'edat o les circumstàncies
No ha volgut donar detalls concrets sobre el seu estat de salut. Tanmateix, ha fet broma i ha dit que té “més punts que Chanel a Eurovisió”. El seu sentit de l'humor ha suavitzat el moment, tot i que la preocupació ha estat present
La televisiva ha recordat que la seva vida sempre ha estat marcada per experiències intenses: “M'han passat moltes coses. A mi ja em passen moltes coses sempre, sempre, tota la meva vida i me n'han passat més però no són dolentes, no són dolentes”. Ha reiterat que no veu aquestes vivències com a obstacles, sinó com a part del seu camí
Benita (Maestro Joao) ha estat vista perquè ha viatjat sola a Madrid
Benita ha confessat que és una dona forta i ha afirmat que per això ha viatjat sola a la capital. No ha comptat amb el seu representant en aquest desplaçament. Aquest detall ha sorprès, ja que habitualment acudeix acompanyada a les seves aparicions públiques
La seva imatge en cadira de rodes ha cridat l'atenció dels presents. Ha estat una escena carregada d'emoció. La seva fortalesa i la seva sinceritat han quedat reflectides en cada frase
Madrid ha estat testimoni d'un moment íntim i, alhora, mediàtic. Benita ha mostrat que, fins i tot en circumstàncies difícils, es pot avançar amb determinació i amb un somriure