Logo xcatalunya.cat
Logo xcatalunya.cat
ES
Logo Telegram
Persona amb maquillatge i roba d’estampat animal posant davant d’un fons blau, amb un requadre circular que mostra un primer pla de la mateixa persona en un altre context i un signe d’exclamació vermell.
Ningú no esperava el motiu pel qual Benita (Maestro Joao) ha estat enxampada en cadira de rodes per Madrid | Europapress
Gent

El motiu pel qual Benita (Maestro Joao) ha estat vista en cadira de rodes per Madrid

S'ha desvetllat el motiu pel qual Benita (Maestro Joao) ha estat enxampada per Madrid en cadira de rodes

Imatge d'autor de Cristo Fernández
per Cristo Fernández

Benita Castejón ha generat una gran preocupació en la seva reaparició aquest dimarts a Madrid. La coneguda vident, anteriorment Maestro Joao, ha estat vista a l'estació de trens d'Atocha. Ha arribat sola, s'ha desplaçat en cadira de rodes i s'ha mostrat visiblement emocionada davant la càmera d'Europa Press

No ha pogut contenir les llàgrimes i ha aprofitat la presència de la premsa per agrair el suport rebut: "He de ser forta. Quan em diuen ‘que forta ets, Benita’, dic ‘per tantes Benites, per tantes Benites’. I bé, aquí estic, aquí estic"

Persona entrevistada al carrer amb un micròfon vermell d’Europa Press i maletes de viatge al fons
Benita apareix a Madrid en cadira de rodes | Europapress

"Estic feliç d'estar aquí a Madrid i de fer tot, tot el que estic fent", ha declarat. Les seves paraules han fet referència al seu procés de reassignació de gènere

Benita, abans Maestro Joao, fa un comunicat en ser enxampada per Madrid

Benita ha assegurat que la seva història pot servir a altres persones i ha demanat que el seu testimoni inspiri. “Ajudi la gent i que els serveixi i que sàpiga tothom que mai és tard, mai és tard, mai”. Ha insistit en la importància de viure fidel a un mateix, sense importar l'edat o les circumstàncies

No ha volgut donar detalls concrets sobre el seu estat de salut. Tanmateix, ha fet broma i ha dit que té “més punts que Chanel a Eurovisió”. El seu sentit de l'humor ha suavitzat el moment, tot i que la preocupació ha estat present

Dona emocionada amb llàgrimes als ulls sent entrevistada per un micròfon vermell d’Europa Press en un lloc públic
Benita s’emociona davant les càmeres | Europapress

La televisiva ha recordat que la seva vida sempre ha estat marcada per experiències intenses: “M'han passat moltes coses. A mi ja em passen moltes coses sempre, sempre, tota la meva vida i me n'han passat més però no són dolentes, no són dolentes”. Ha reiterat que no veu aquestes vivències com a obstacles, sinó com a part del seu camí

Benita (Maestro Joao) ha estat vista perquè ha viatjat sola a Madrid

Benita ha confessat que és una dona forta i ha afirmat que per això ha viatjat sola a la capital. No ha comptat amb el seu representant en aquest desplaçament. Aquest detall ha sorprès, ja que habitualment acudeix acompanyada a les seves aparicions públiques

La seva imatge en cadira de rodes ha cridat l'atenció dels presents. Ha estat una escena carregada d'emoció. La seva fortalesa i la seva sinceritat han quedat reflectides en cada frase

Madrid ha estat testimoni d'un moment íntim i, alhora, mediàtic. Benita ha mostrat que, fins i tot en circumstàncies difícils, es pot avançar amb determinació i amb un somriure

➡️ Gent