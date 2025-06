Les xarxes cremen contra Bertín Osborne per un comentari desafortunat

per Pol Nadal

Divendres passat, la dotzena edició de 'Tu cara me suena' va viure una gala carregada d'emocions, actuacions memorables i, malauradament, un comentari que ha generat una onada de crítiques a les xarxes socials.

Bertín Osborne, un dels concursants més veterans del programa, es va convertir en el centre de la controvèrsia després d'una frase desafortunada durant la seva imitació del tenor italià Andrea Bocelli. El Español.

Un caràcter al qual ja estem acostumats

Durant la gala, Osborne va interpretar 'Con te partirò', un dels temes més emblemàtics de Bocelli. Després de la seva actuació, va compartir amb el presentador Manel Fuentes una anècdota sobre la seva trobada amb el tenor en un festival italià, destacant la proximitat i l'encant de la seva esposa.

Tanmateix, va ser el seu comentari posterior el que va encendre la metxa: "Llàstima que no la vegi", en referència a la ceguesa de Bocelli. El plató va quedar en silenci, i tant Fuentes com la companya d'Osborne, Melani García, van mostrar incomoditat davant la situació.

Aquest comentari, percebut per molts com a insensible, va provocar una reacció immediata a les xarxes socials, on nombrosos usuaris van expressar la seva indignació i van qualificar la frase d'inapropiada i ofensiva.

Reaccions a les xarxes socials

Fins ara, ni Bertín Osborne ni la direcció de 'Tu cara me suena' han emès declaracions oficials sobre l'incident. Tanmateix, la polèmica se suma a una sèrie de controvèrsies que han envoltat el presentador en els darrers temps. Recentment, es van desmentir rumors sobre suposades clàusules en el seu contracte que l'eximien d'imitar artistes femenines.

A més, Osborne ha reconegut públicament que a l'inici del programa no s'hi va implicar prou, tot i que assegura haver millorat el seu compromís amb el pas de les gales.

Límits de l'humor i de l'honor

Aquest nou episodi ha reactivat el debat sobre els límits de l'humor i la responsabilitat dels personatges públics en les seves intervencions. Mentre alguns defensen que es tractava d'un comentari sense mala intenció, d'altres consideren que, donada la visibilitat d'Osborne, hauria de ser més conscient de l'impacte de les seves paraules.

La controvèrsia també ha posat en el punt de mira la gestió del programa davant situacions delicades. Tot i que 'Tu cara me suena' continua recollint èxits d'audiència, amb una mitjana del 21,5% de quota i 1.847.000 espectadors per gala, incidents com aquest podrien afectar la percepció del públic si es tornen a repetir.