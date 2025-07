Belén Rodríguez marxa de 'TardeAR' en directe en recordar una vella polèmica

Aquest dimarts, 29 de juliol, s'ha viscut un moment inesperat al plató de TardeAR. La col·laboradora Belén Rodríguez ha abandonat en directe el programa, deixant la presentadora del format amb un bon marró en tots els sentits.

Els programes en directe tenen quelcom únic: la improvisació, i aquest mateix dimarts n'ha estat un clar exemple. Durant la tertúlia de cor, s'ha comentat el retorn de Terelu Campos a Fiesta, on presenta una secció i on també col·labora Belén Rodríguez. L'ambient era distès, però aviat s'ha tensat.

| Telecinco

El magazín ha recuperat les darreres declaracions de Sergio Alis contra Belén Rodríguez. Però abans d'emetre-les, la periodista madrilenya ha interromput la conversa. De manera sobtada, la Belén s'ha aixecat i ha dit: “M'estic fent caca, he de marxar, després torno”, l'escena ha desfermat rialles al plató.

Belén Rodríguez marxa de TardeAR per evitar entrar en una polèmica

La presentadora ha intentat retenir-la: “Això és una excusa que m'estàs posant”, li ha etzibat Verónica Dulanto. Però la Belén ha insistit: “M'estic fent caca. Ja l'hi he dit abans a la Leti, que vinc amb diarrea des que vaig tornar d'Amsterdam”.

L'explicació ha desconcertat tothom. Tot i que no s'ha dubtat de la seva urgència fisiològica, la coincidència amb l'emissió de les paraules de Sergio Alis ha resultat sospitosa. El periodista ha estat molt dur amb ella el cap de setmana passat a Fiesta i l'ha qualificat de “tòxica” i “mala persona”.

Belén Rodríguez no vol escoltar el testimoni que li ha posat TardeAR en directe

| Telecinco

Finalment, després de diversos minuts fora de càmeres, la Belén ha tornat al plató. Just en el moment en què el programa havia canviat de tema. La presentadora ha reaccionat amb ironia: “Belén Rodríguez, com estàs, t'has buidat? Ja ho he entès tot, ja he escoltat en Sergio i ens ho ha explicat la Carmen”.

L'escena ha deixat clar que la marxa de Belén Rodríguez ha estat, com a mínim, oportuna. El públic ha percebut l'estratègia de Belén Rodríguez per no fer front a les acusacions llançades sobre ella. El “m'estic fent caca” ha sonat més a fugida que a urgència real.

Un nou episodi en la trajectòria televisiva de Rodríguez, que ha preferit esquivar l'enfrontament amb el seu enemic mediàtic en lloc de donar la cara. Una vegada més, la televisió en directe ha ofert un moment tan surrealista com revelador.