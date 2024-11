Una cara molt coneguda de la TV s'aparta temporalment: Malaltia greu

A la vida, fins i tot quan tot sembla marxar de meravella, els contratemps inesperats poden canviar dràsticament el rumb. Una cosa així li ha passat a una reconeguda figura de la televisió que, enfrontant-se a un diagnòstic complicat, ha decidit fer un pas enrere per centrar-se en la recuperació.

Belén Rodríguez, col·laboradora habitual de programes com Gran Hermano i Fiesta, ha revelat en una entrevista a Setmana que li han detectat un tumor maligne a la gola. Coneguda per la seva franquesa i el seu caràcter fort, Belén ha decidit compartir la seva experiència per ser transparent amb la seva audiència. "M'esperen uns mesos molt durs, però faré el que humanament estigui a la meva mà", va confessar en una entrevista exclusiva. Tot i que l'abast del tumor encara no s'ha determinat completament, la col·laboradora ha optat per allunyar-se temporalment de la televisió.

La malaltia que enfronta Belén Rodríguez, un tumor a la gola, pot tenir múltiples orígens, des de factors genètics fins a hàbits relacionats amb l'estil de vida. Aquests tumors solen afectar àrees crítiques com la laringe, faringe o cordes vocals, i poden provocar símptomes com dolor persistent, canvis en la veu o dificultat per empassar. En el cas de Betlem, els dolors a la gola van ser el primer indici que alguna cosa no marxava bé. Davant aquests signes, va decidir acudir a especialistes, que van confirmar el diagnòstic.

"Jo no vull dramatitzar això, ni ve amb la meva personalitat. Això ho faig perquè sempre dono la cara", va explicar Belén Rodríguez. La seva actitud positiva i la seva determinació per lluitar contra aquesta adversitat han estat elogiades pel cercle més proper. Amics i familiars s'han bolcat per brindar-li suport emocional, mentre la col·laboradora es prepara per enfrontar allò que descriu com la "lluita més difícil" de la seva vida.

| Telecinco

Una dona resilient

La trajectòria de Belén Rodríguez a la televisió ha estat brillant i extensa. Va començar la seva carrera a Radio Nacional als 17 anys, però aviat va descobrir que la seva veritable passió era a la pantalla. El seu debut televisiu va ser en Dia a Dia, presentat per María Teresa Campos, a qui sempre va considerar una mentora i font d'inspiració. Al llarg dels anys, Betlem va participar en programes com Sabor a tu, La Noria, Quin temps tan feliç! i Mira qui salta, consolidant-se com una de les col·laboradores més estimades i polèmiques del medi.

Tot i les adversitats personals i professionals, Belén Rodríguez ha demostrat sempre ser una dona resilient. El 2023 va afrontar la fi d'una relació sentimental que va preferir mantenir en privat. Ara, enfronta aquest nou desafiament amb el mateix coratge que ha caracteritzat tota la vida.

El futur de Belén Rodríguez és ple d'incertesa, però el seu esperit lluitador i l'afecte dels seguidors seran, sens dubte, un gran suport en aquesta etapa. La seva decisió de prioritzar la salut i compartir la història demostra el compromís amb la transparència i la valentia davant l'adversitat.