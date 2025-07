Fonts properes a la Casa Reial filtren l'estat d'Irene de Grècia: la reina Sofia ho sap

La Família Reial ha començat les seves vacances d'estiu: el rei Felip, la reina Letícia i les seves filles, la princesa Leonor i la infanta Sofia, ja han arribat a Mallorca. Han estat vistos a l'illa des de fa uns dies. Tot i això, ara han rebut un cop dur després que s'hagi filtrat l'última hora sobre l'estat d'Irene de Grècia.

El monarca s'ha estat preparant per participar a les regates. Com cada any, aquesta cita nàutica ha marcat l'inici de la seva agenda d'estiu.

| Instagram, @casareal.es

La reina Letícia encara no ha aparegut en públic i s'ha confirmat que no serà fins diumenge, 3 d'agost, quan se la veurà pels carrers de Palma. S'ha especulat sobre quina serà la seva primera aparició oficial i també s'ha dit que la princesa Leonor podria visitar el port esportiu per donar suport a Felip. Aquesta visita ha estat molt esperada pels mitjans.

Ningú esperava a Casa Reial l'última hora sobre l'estat d'Irene de Grècia

Tanmateix, totes les mirades s'han desviat cap a una altra figura clau: la reina Sofia. L'emèrita encara no ha estat vista a Palma i no s'ha confirmat la seva presència a Mallorca. La seva absència ha aixecat moltes sospites i el focus s'ha centrat en el parador de la seva germana, Irene de Grècia.

Tal com ha informat la revista SEMANA, s'ha filtrat informació molt preocupant. Segons han explicat fonts properes a la publicació, Irene de Grècia ha patit una davallada de salut. El seu estat ha generat una gran inquietud dins del seu entorn i ningú a la Casa Reial ha volgut fer declaracions.

| Europa Press

Algunes fonts han afirmat que Irene podria ser a Grècia, mentre d'altres han indicat que no poden confirmar la seva localització. La confusió ha estat total i des de l'entorn de Zarzuela s'ha optat per mantenir un silenci absolut. No hi ha hagut cap comunicat oficial.

Casa Reial guarda silenci davant la notícia sobre Irene de Grècia

La tieta del rei Felip ha estat molt unida a la reina Sofia durant tota la seva vida. El seu delicat estat de salut ha despertat preocupació dins de la Família Reial. Tot i que s'han iniciat les vacances, l'ambient ha estat tens.

| Europa Press

Tot això ha passat en paral·lel al desembarcament del nucli principal de la família a Mallorca. L'absència de Sofia i la manca de claredat sobre Irene han augmentat el misteri.

S'ha parlat molt, però s'ha dit poc de manera oficial. Mentrestant, el silenci ha estat l'única resposta des de Casa Reial.