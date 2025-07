María Patiño fa oficial això del seu fill i deixa mut el seu marit, Ricardo Rodríguez

María Patiño s'ha sincerat com mai i ho ha fet al podcast Perreando, on s'ha assegut per parlar de tot. Ha repassat la seva carrera, la seva vida personal i els seus plans de futur, on ha parlat sense filtres i ha estat clara, directa i emotiva. María Patiño ha sorprès tothom en parlar sobre la relació que té amb el seu fill i el seu marit, Ricardo Rodríguez.

Durant l'entrevista, la periodista ha fet balanç de La familia de la tele. Ha reconegut que no s'hi va sentir còmoda: “No em vaig sentir jo mateixa perquè no hi va haver fusió, no hi va haver connexió”, ha explicat. Ha afegit que això no li va permetre relaxar-se: “Estava molt en tensió, és l'etapa que menys he gaudit professionalment”, ha confessat.

| YouTube

Tot i això, no ha llençat retrets. Ha deixat clar que a TVE li està molt agraïda. “No m'atreviria a signar que la relació ha acabat per sempre”, ha dit.

María Patiño parla sense por sobre la relació que té amb el seu fill i el seu marit, Ricardo Rodríguez

Però el que més ha impactat no ha estat això, el que ha deixat tothom sense paraules ha estat la seva confessió més íntima. Per primera vegada, María Patiño ha parlat obertament del seu fill i també del seu marit, Ricardo Rodríguez. Ha fet oficial una cosa que havia callat durant anys.

| YouTube

Ha revelat que durant molt de temps va prioritzar la seva feina: “Adona't que el meu pare s'estava morint i jo estava gravant un programa al matí de Nadal”, ha explicat. Ha dit que va deixar moltes coses. Ha compartit poc temps amb el seu fill, ha sortit menys de vacances que una persona normal però no se'n penedeix.

María Patiño està gaudint de temps de qualitat amb Ricardo Rodríguez i amb el seu fill

“Ara, en aquests moments de crisi professional, m'ha servit per tenir una certa tranquil·litat a nivell econòmic”, ha dit. I el més important: ha pogut ajudar el seu fill. “Alhora he pogut ajudar de cara al futur el meu fill”, ha afirmat amb fermesa.

| YouTube

María Patiño ha defensat la seva decisió. Ha assegurat que aquest sacrifici ha servit per crear-li un futur millor al jove. Ha estat una reflexió madura, profunda, honesta i ha tingut conseqüències.

El seu marit, Ricardo Rodríguez, ha quedat mut i no ha fet declaracions. No ha dit res al respecte però tot indica que ha comprès el missatge. María Patiño ha parlat des del cor i ha deixat clar que ho ha fet tot per amor.