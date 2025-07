Belén Rodríguez se marcha de 'TardeAR' en directo al recordar una vieja polémica

Este martes, 29 de julio, se ha vivido un momento inesperado en el plató de TardeAR. La colaboradora Belén Rodríguez ha abandonado en directo el programa, dejando a la presentadora del formato, con un buen marrón en todos los sentidos.

Los programas en directo tienen algo único: la improvisación y este mismo martes ha sido un claro ejemplo. Durante la tertulia de corazón, se ha comentado el regreso de Terelu Campos a Fiesta, donde presenta una sección y donde también colabora Belén Rodríguez. El ambiente era distendido, pero pronto se ha tensado.

| Telecinco

El magacín ha rescatado las últimas declaraciones de Sergio Alis contra Belén Rodríguez. Pero antes de emitirlas, la periodista madrileña ha interrumpido la conversación. De forma repentina, Belén se ha levantado y ha dicho: “Me estoy haciendo caca, me tengo que ir, luego vuelvo”, la escena ha desatado risas en el plató.

Belén Rodríguez se marcha de TardeAR para evitar entrar en una polémica

La presentadora ha intentado retenerla: “Esto es una excusa que me estás poniendo”, le ha espetado Verónica Dulanto. Pero Belén ha insistido: “Me estoy haciendo caca. Ya se lo he dicho antes a Leti, que vengo con diarrea desde que volví de Ámsterdam”.

La explicación ha desconcertado a todos. Aunque no se ha dudado de su urgencia fisiológica, la coincidencia con la emisión de las palabras de Sergio Alis ha resultado sospechosa. El periodista ha sido muy duro con ella el pasado fin de semana en Fiesta y la ha calificado de “tóxica” y “mala persona”.

Belén Rodríguez no quiere escuchar el testimonio que le ha puesto TardeAR en directo

| Telecinco

Finalmente, tras varios minutos fuera de cámaras, Belén ha regresado al plató. Justo en el momento en que el programa había cambiado de tema. La presentadora ha reaccionado con ironía: “Belén Rodríguez, ¿cómo estás, te has vaciado? Ya he entendido todo, ya he escuchado a Sergio y nos lo ha explicado Carmen”.

La escena ha dejado claro que la marcha de Belén Rodríguez ha sido, como mínimo, oportuna. El público ha percibido la estrategia de Belén Rodríguez para no hacer frente a las acusaciones vertidas sobre ella. El “me estoy haciendo caca” ha sonado más a huida que a urgencia real.

Un nuevo episodio en la trayectoria televisiva de Rodríguez, que ha preferido esquivar el enfrentamiento con su enemigo mediático en lugar de dar la cara. Una vez más, la televisión en directo ha ofrecido un momento tan surrealista como revelador.