Uno de los bailarines de Melody rompe su silencio: 'Nos...'

El Festival de Eurovisión 2025 ha dejado una estela de emociones encontradas en España. La actuación de Melody con su tema "Esa Diva" prometía ser un hito en la historia del certamen para nuestro país. Sin embargo, el resultado final —un inesperado puesto 24 de 26— ha generado un aluvión de reacciones, tanto en el entorno de la artista como en el panorama mediático nacional.

¿Qué pasó en Eurovisión?

La noche del 17 de mayo, Melody subió al escenario del estadio St. Jakobshalle en Basilea, Suiza, con una puesta en escena que combinaba fuerza vocal y coreografía impactante. A pesar de la energía desplegada, el jurado otorgó a España solo 27 puntos, y el televoto añadió 10 más, sumando un total de 37 puntos que situaron a la artista en la antepenúltima posición.

Tras la actuación, Melody expresó su satisfacción con el trabajo realizado, destacando el esfuerzo de su equipo y el cariño recibido del público. En un vídeo publicado en sus redes sociales, afirmó: "Estoy muy feliz y muy satisfecha porque nosotros hemos ganado. El amor está por encima de todo".

| TVE, La Sexta, XCatalunya

Reacciones al desastre

El entorno de Melody no tardó en pronunciarse. Alex Bullón, uno de los bailarines que acompañó a la cantante en Eurovisión, compartió su desconcierto en una entrevista: "Nos miramos unos a los otros y..."

Por su parte, Melody decidió tomarse unos días de descanso en su hogar en Mijas, Málaga, para estar con su hijo pequeño. En declaraciones al programa 'Vamos a ver', negó estar escondida y anunció una rueda de prensa conjunta con RTVE para el martes 27 de mayo, donde abordará su experiencia en el festival y aclarará los rumores surgidos.

Opiniones de otros cantantes

Diversos artistas y figuras públicas han mostrado su apoyo a Melody. Denna y Nil Moliner destacaron la calidad de su actuación, mientras que Chanel, exrepresentante española en Eurovisión, expresó su desacuerdo con la puntuación recibida por Melody a través de un trend en TikTok.

| Canva

No obstante, también se han conocido detalles que podrían explicar el malestar de la artista. Según fuentes cercanas, Melody no pudo escoger a sus bailarines y se le impuso una versión de la canción que no era de su agrado, lo que habría generado tensiones previas al certamen.

A pesar de la decepción, Melody ha anunciado una próxima gira de conciertos y ha reiterado su compromiso con el arte y la música. En sus palabras: "Viva el arte y la música, aunque a veces prevalezcan otras cosas".

La rueda de prensa del próximo martes será clave para esclarecer los acontecimientos y conocer de primera mano la perspectiva de la artista sobre su paso por Eurovisión 2025