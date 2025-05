Noves declaracions de Melody dies després d'Eurovisió: 'Parlarem...'

per Pol Nadal

A penes han passat tres dies des que Melody, l'eterna nena prodigi convertida en diva pop, tornés de Basilea després de la seva participació a Eurovisió 2025. Encara que la seva actuació amb "Esa Diva" va ser impecable, el resultat no va acompanyar: Espanya va quedar en el lloc 24 de 26. Des de llavors, el silenci de la cantant sevillana ha alimentat tot tipus de rumors: des d'un suposat enuig amb RTVE fins a teories sobre irregularitats en el televot.

De guanyadora a Benidorm Fest a antepenúltima a Eurovisió

Melody es va alçar com a guanyadora del Benidorm Fest 2025 amb el seu tema "Esa Diva", una cançó que combinava apoderament i espectacle. La posada en escena, el vestuari i la coreografia van ser elogiats per la crítica i el públic. No obstant això, a la final d'Eurovisió, Espanya va obtenir una puntuació de només 37 punts, quedant antepenúltima.

Després de la gala, l'artista va cancel·lar la seva agenda amb RTVE, incloent-hi la seva participació al programa "La Revuelta" de David Broncano. Broncano va expressar el seu desconcert en directe, afirmant que Melody "s'ha enfadat, no sabem per què". La cantant va tornar directament a la seva llar a Mijas, Màlaga, sense acompanyar la delegació espanyola de tornada a Madrid.

Reaccions a la pèssima posició

Aquest dimarts, Melody va trencar el seu silenci en una breu aparició al programa "Vamos a ver" de Telecinco. Des de la porta de casa seva, va explicar que es troba bé i que ha decidit prendre's uns dies de descans per estar amb el seu fill petit. Va negar sentir-se perjudicada per la seva participació a Eurovisió, afirmant: "Mai. En l'art, amb la música, la música sempre està per sobre de tot".

La cantant va anunciar que pròximament oferirà una roda de premsa per compartir la seva experiència al certamen i aclarir qualsevol malentès. "No és qüestió d'estar en silenci ni res. He decidit venir uns dies a casa meva tranquil·la perquè tinc un nen molt petit i ho necessito", va explicar.

Quant a les crítiques, la periodista Julia Otero va expressar al seu programa "Julia en la Onda" que, encara que Melody és una fantàstica cantant, la cançó "Esa Diva" no va estar a l'altura del seu talent. Per la seva banda, Emma García, des del programa "Fiesta", va destacar la valentia de l'artista i va assenyalar que el resultat no va reflectir el seu esforç.

Crítiques al televot

Mentrestant, la polèmica al voltant del televot continua. RTVE i altres cadenes europees han sol·licitat una auditoria del sistema de votació després dels pobres resultats obtinguts per Espanya i altres països. La cadena belga VRT també va qüestionar la transparència del televot, sumant-se a la controvèrsia.

Malgrat tot, Melody continua amb la seva carrera musical. Aquesta setmana llança el seu nou single "El Apagón", que espera comptar amb el suport dels seus seguidors. La roda de premsa anunciada per Melody serà clau per aclarir els esdeveniments posteriors a Eurovisió. Aconseguirà l'artista tancar aquest capítol i continuar la seva carrera amb èxit? Només el temps ho dirà.