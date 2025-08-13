Serà avui: ningú no esperava el que passarà amb Alfonso Mendiguchía a ‘La Promesa’

La jornada d'avui a La Promesa es presenta com una de les més intenses de les últimes setmanes. Els avenços han revelat que s'acosta un moment inesperat que tindrà com a protagonista el coronel Fuentes, personatge interpretat per Alfonso Mendiguchía. El seu paper, ja per si mateix clau des de la seva arribada, farà un gir que pocs s'imaginaven i que farà tremolar els fonaments del palau.
L'oficial es veurà immers en una situació que provocarà un gran impacte tant entre els personatges com entre els seguidors de la sèrie. El que semblava una trama centrada en intrigues i sospites es transformarà en un autèntic escàndol en el si de la família Luján, desencadenant reaccions que no deixaran indiferent ningú.
Un moment inesperat protagonitzat per Alfonso Mendiguchía que farà girar La Promesa
Des que el coronel Fuentes va trepitjar el palau, la tensió no ha fet més que augmentar. La seva presència ha desfermat un clima d'inquietud, especialment en Lorenzo de la Mata. Aquest, home de caràcter fred i calculador, ha sentit des del primer instant que el seu món podria ensorrar-se amb l'arribada de l'oficial.
I no s'equivocava. L'ombra dels seus tèrbols negocis i tripijocs ocults ha planat sobre la trama els últims dies, i avui tot sortirà a la llum.
El detonant serà Curro. Aquest farà un pas endavant i, en un moment de gran valentia, assenyalarà directament Lorenzo davant del coronel.
L'acusació serà tan directa com contundent. El capità, fins ara segur de la seva capacitat per manipular les situacions, es veurà acorralat davant les paraules del lacai. Fuentes, interpretat per Alfonso Mendiguchía, escoltarà amb atenció cada detall, mesurant les seves opcions abans de prendre una decisió definitiva.
Quan el silenci s'apoderi del lloc, l'oficial actuarà sense dubtar: manarà la detenció de Lorenzo davant la mirada de tota la família Luján. L'escena serà un autèntic momentàs televisiu, carregat de dramatisme, que marcarà un abans i un després a la sèrie. I és que un altre membre del clan acabarà entre reixes.
Secrets, recels i possibles escàndols: altres claus del capítol d'avui de La Promesa
L'episodi d'avui a La Promesa no es limitarà a aquest impactant gir. Les trames secundàries continuaran aportant emoció i nous fronts oberts per als protagonistes.
Per exemple, Adriano i Alonso enfortiran els seus llaços arran de la seva preocupació per Catalina. I és que ella es manté ferma en la seva postura sense donar el braç a tòrcer.
Mentrestant, Martina rebrà una visita inesperada: el baró de Valladares. La trobada promet ser intensa, ja que el noble arribarà amb la intenció de parlar amb ella sobre el conflicte que els enfronta. La conversa podria treure a la llum veritats incòmodes i reactivar tensions latents.
En un altre punt del palau, Vera i Lope prendran una decisió arriscada: enviar una carta al germà d'ella. Aquest gest, carregat d'esperança, no estarà exempt de riscos i podria desencadenar conseqüències imprevistes.
En paral·lel, Samuel tornarà a agitar l'ambient entre els criats i Cristóbal. Petra seguirà sent la seva màxima defensora, però a ella s'hi afegirà el fill de Simona. El jove fins i tot proposarà al nou majordom que l'acompanyi al refugi perquè així pugui descobrir la gran tasca del sacerdot.
Manuel, per la seva banda, seguirà lidiant amb els conflictes que envolten la seva empresa i l'actitud de Leocadia al respecte. La situació el tindrà en constant tensió, alhora que observarà la felicitat de Toño i Enora. La relació entre tots dos avança a pas ferm, però no tothom la veurà amb bons ulls.
D'entre qui no ocultaran els seus recels hi haurà María Fernández. En descobrir que entre els joves hi ha quelcom més que amistat, no dubtarà a compartir la seva preocupació amb les seves companyes. I és que el fet que ell sigui un home casat afegeix un component d'escàndol que podria esclatar en qualsevol moment.
Amb tots aquests ingredients, el capítol d'avui deixarà tots els espectadors en tensió i sense paraules. Fins i tot amb ganes de veure què passa amb el rumb que ha pres La Promesa després de la citada detenció.