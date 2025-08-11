Urgent, passarà avui: Arturo Sancho dona una notícia estranya dins de 'La Promesa'

Aquest dilluns, 11 d'agost, La Promesa comença la setmana deixant els seus fans totalment impactats. I és que, durant el seu episodi número 652, Manuel (Arturo Sancho) deixarà al descobert una notícia estranya que, segur, suposarà un abans i un després en la trama.
Després de la mort de Jana, i en un intent de superar aquesta dura pèrdua, el fill dels marquesos de Luján va posar en marxa el seu negoci centrat en la fabricació de motors per a aeroplans.
En un primer moment, Manuel (Arturo Sancho) va pensar en Toño per a la vacant d'ajudant. Tant és així que no va dubtar a oferir-li el lloc, proposta que el jove va acceptar de seguida. Més tard, s'hi va unir Enora.
Tanmateix, els problemes econòmics no van trigar a trucar a la seva porta. El futur marquès de Luján va començar a tenir dificultats per fer front als pagaments, motiu pel qual Leocadia es va oferir a ajudar-lo a saldar els seus deutes. Proposta que el jove va acceptar, ja que la senyora de Figueroa i el seu pare són grans amics.
No obstant això, aquest gest no va ser del tot altruista. I és que, a canvi, va demanar a Manuel (Arturo Sancho) ser sòcia del seu negoci, cosa que significava vendre-li gran part de les accions del seu negoci.
Finalment, tots dos van arribar a un acord, el qual ha donat un nou i inesperat gir després que Leocadia li oferís comprar-li totes les accions. I, encara que en un principi va acceptar, en l'últim episodi de La Promesa, el fill d'Alonso va decidir cancel·lar aquest traspàs.
A més, es va enfrontar a Leocadia per haver-li amagat la trucada de Pedro Farré. Ara, durant l'episodi d'avui de La Promesa, Manuel (Arturo Sancho) protagonitzarà un nou cara a cara, però aquesta vegada contra el seu pare, el marquès de Luján.
Manuel, personatge d'Arturo Sancho, dona una mala notícia als fans de La Promesa: decideix enfrontar-se al seu pare
Avui, a La Promesa, Manuel (Arturo Sancho) s'enfronta a Alonso després del conflicte amb Leocadia, defensant amb determinació el seu punt de vista. Per la seva banda, la senyora de Figueroa sosté que tot va ser un malentès i promet actuar amb més prudència.
Alhora, Catalina, animada pel reconeixement dels seus empleats, persisteix en el seu afany de promoure la justícia social. La seva actitud incrementa els enfrontaments amb Adriano, Jacobo i Martina, que rebutgen les seves idees. Aquest clima de discrepància amenaça d'obrir una nova escletxa en l'entorn familiar.
D'altra banda, Curro continua lidiant amb l'enuig d'Àngela, que l'acusa d'haver-la traït per contactar amb el coronel Fuentes. L'arribada del militar genera nerviosisme, sobretot en Lorenzo, que sospita que la seva visita amaga alguna cosa més.
Vera, mentrestant, deixa entreveure que està emocionalment desbordada després de portar molt de temps sense veure la seva família. Enmig d'aquest panorama, Toño i Enora enforteixen el seu romanç, aliens a les tensions que es desenvolupen al seu voltant.
El retorn de Samuel com a sacerdot fereix els sentiments de María Fernández. A més, provoca un enfrontament obert entre Petra i Cristóbal, que rebutja la permanència del rector a La Promesa.