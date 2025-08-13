Será hoy: nadie esperaba lo que va a suceder con Alfonso Mendiguchía en ‘La Promesa’

La jornada de hoy en La Promesa se presenta como una de las más intensas de las últimas semanas. Los avances han revelado que se avecina un momento inesperado que tendrá como protagonista al coronel Fuentes, personaje interpretado por Alfonso Mendiguchía. Su papel, ya de por sí clave desde su llegada, dará un giro que pocos se imaginaban y que hará temblar los cimientos del palacio.

El oficial se verá inmerso en una situación que provocará un gran impacto tanto entre los personajes como en los seguidores de la serie. Lo que parecía una trama centrada en intrigas y sospechas se transformará en un auténtico escándalo en el seno de la familia Luján, desencadenando reacciones que no dejarán indiferente a nadie.

| RTVE

Un momento inesperado protagonizado por Alfonso Mendiguchía que dará un giro a La Promesa

Desde que el coronel Fuentes pisó el palacio, la tensión no ha hecho más que aumentar. Su presencia ha desatado un clima de inquietud, especialmente en Lorenzo de la Mata. Este, hombre de carácter frío y calculador, ha sentido desde el primer instante que su mundo podría desmoronarse con la llegada del oficial.

Y no estaba equivocado. La sombra de sus turbios negocios y manejos ocultos ha planeado sobre la trama en los últimos días, y hoy todo se pondrá al descubierto.

El detonante será Curro. Este dará un paso al frente y, en un momento de gran valentía, señalará directamente a Lorenzo ante el coronel.

La acusación será tan directa como contundente. El capitán, hasta ahora seguro de su capacidad para manipular las situaciones, se verá acorralado ante las palabras del lacayo. Fuentes, interpretado por Alfonso Mendiguchía, escuchará con atención cada detalle, midiendo sus opciones antes de tomar una decisión definitiva.

Cuando el silencio se apodere del lugar, el oficial actuará sin titubeos: ordenará la detención de Lorenzo ante la mirada de toda la familia Luján. La escena será un auténtico momentazo televisivo, cargado de dramatismo, que marcará un antes y un después en la serie. Y es que otro miembro del clan terminará entre rejas.

| RTVE

Secretos, recelos y posibles escándalos: otras claves del capítulo de hoy de La Promesa

El episodio de hoy en La Promesa no se limitará a este impactante giro. Las tramas secundarias continuarán aportando emoción y nuevos frentes abiertos para los protagonistas.

Por ejemplo, Adriano y Alonso fortalecerán sus lazos a raíz de su preocupación por Catalina. Y es que ella se mantiene firme en su postura sin dar su brazo a torcer.

| RTVE

Mientras tanto, Martina recibirá una visita inesperada: el barón de Valladares. El encuentro promete ser intenso, ya que el noble llegará con la intención de hablar con ella sobre el conflicto que les enfrenta. La conversación podría sacar a la luz verdades incómodas y reavivar tensiones latentes.

En otro punto del palacio, Vera y Lope tomarán una decisión arriesgada: enviar una carta al hermano de ella. Este gesto, cargado de esperanza, no estará exento de riesgos y podría desencadenar consecuencias imprevistas.

En paralelo, Samuel volverá a agitar el ambiente entre los criados y Cristóbal. Petra seguirá siendo su máxima defensora, pero a ella se sumará el hijo de Simona. El joven incluso le propondrá al nuevo mayordomo que le acompañe al refugio para que así pueda descubrir la gran labor del sacerdote.

Manuel, por su parte, seguirá lidiando con los conflictos que rodean a su empresa y la actitud de Leocadia al respecto. La situación le tendrá en constante tensión, al tiempo que observará la felicidad de Toño y Enora. La relación entre ambos avanza a paso firme, pero no todos la verán con buenos ojos.

| RTVE

Entre quienes no ocultarán sus reservas estará María Fernández. Al descubrir que entre los jóvenes hay algo más que amistad, no dudará en compartir su preocupación con sus compañeras. Y es que el hecho de que él sea un hombre casado añade un componente de escándalo que podría explotar en cualquier momento.

Con todos estos ingredientes, el capítulo de hoy dejará a todos los espectadores en tensión y sin palabras. Incluso con ganas de ver qué pasa con el rumbo que ha tomado La Promesa tras la citada detención.