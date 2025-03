Avís urgent de Jorge Rey amb el temps en les pròximes hores

Durant els últims dies de març, l'atmosfera comença a donar senyals d'un canvi important. Encara que la primavera ja ha fet acte de presència al calendari, la veritat és que el comportament del cel recorda més a l'hivern.

I tot apunta que la situació es complicarà en les pròximes hores, segons el jove meteoròleg Jorge Rey. Que ha llançat un avís urgent amb implicacions directes en bona part del territori peninsular.

Irrupció d'aire fred

Una massa d'aire fred d'origen polar s'ha endinsat a la península Ibèrica, activant alertes per precipitacions de neu i pluges intenses.

En regions com el sistema Ibèric, la serralada Cantàbrica, els Pirineus i el sistema Central, s'esperen nevades abundants. Amb la particularitat que les cotes podrien baixar de manera notable, afectant fins i tot capitals de província com Segòvia, Sòria o Burgos. També hi ha previsió de neu a ciutats com Terol i algunes zones d'Osca, segons apunten els models consultats per Jorge Rey.

En paral·lel, en zones del sud com l'est d'Andalusia, també es manté el risc de neu en àrees muntanyoses. Fins i tot Extremadura podria registrar fenòmens destacables. A les Illes Canàries, en canvi, la situació serà més estable.

Diumenge molt hivernal

La jornada del diumenge es mantindrà dominada per pluges intenses, especialment a Galícia, Astúries, Castella i Lleó, Aragó i Catalunya, on s'esperen acumulacions importants. A Catalunya, l'episodi serà notori a comarques del Pirineu, Prepirineu i zones de l'interior, amb la possibilitat de neu en cotes mitjanes i vent fort en punts elevats.

A més, segons l'evolució del model Martiñón, una borrasca atlàntica es desplaçarà cap a l'est. Empenyent les precipitacions cap al nord peninsular i deixant un reguitzell d'inestabilitat fins ben entrat el dilluns.

Malgrat aquest escenari, Jorge Rey assenyala que la segona meitat de la setmana portarà un canvi important. La presència d'un anticicló en consolidació a partir del dimecres marcarà un abans i un després en l'evolució atmosfèrica.

Dilluns encara plujós al nord

El dilluns seguirà sent inestable al nord peninsular, amb pluges destacades en àrees com Cantàbria, el País Basc i Santander. On s'esperen fins i tot acumulacions properes als 50 litres per metre quadrat. Al sistema Ibèric encara podria nevar durant la matinada del dilluns, encara que la tendència serà de clara millora amb el pas de les hores.

A les Canàries, en canvi, es preveu una situació més estable. Encara que la influència de la borrasca atlàntica podria deixar encara pluges localment intenses a les illes de major relleu, sobretot el dimarts.

A mesura que avancin els dies, les precipitacions es replegaran, i el dimecres serà un dia de transició, especialment al nord. Al sud peninsular, les pluges hauran remès ja pràcticament en la seva totalitat.

Una setmana que acaba amb estabilitat

La recta final de la setmana vindrà marcada per un augment notable de les temperatures. El dijous i divendres s'espera que l'ascens tèrmic sigui important.

Deixant valors més propis de la primavera avançada, sobretot a l'est peninsular. De fet, segons assenyala Jorge Rey, el divendres podria viure's una jornada gairebé estiuenca en punts del litoral mediterrani, inclosa la Comunitat Valenciana.

Tot això serà possible gràcies a la consolidació d'un anticicló sobre la península, que estabilitzarà la situació i permetrà cels molt més clars a la majoria del territori. L'excepció podrien ser les boires matinals en valls de l'interior i alguns intervals nuvolosos al nord.