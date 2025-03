Sofia de Borbó es rebel·la: Diferència clara amb la seva germana en un aspecte

La infanta Sofia, filla menor dels reis Felip VI i Letícia, ha pres una decisió que marca una clara diferència amb la seva germana, la princesa Leonor. Mentre Leonor ha seguit una formació militar com a part de la seva preparació per al tron, Sofia ha optat per un camí diferent, reflectint el seu desig de forjar el seu propi destí.​

La decisió de Sofia

Als seus 17 anys, la infanta Sofia es troba en la fase final de la seva educació secundària al prestigiós UWC Atlantic College de Gal·les, el mateix centre on la seva germana va completar els seus estudis.

Amb la majoria d'edat a la cantonada, el 29 d'abril, Sofia ha decidit no seguir els passos militars de la seva germana Leonor. Segons fonts properes a la Casa Reial, la jove ha manifestat la seva intenció de cursar estudis universitaris a l'estranger, amb preferència per institucions als Estats Units o Regne Unit. ​

| Casa Real, XCatalunya

Aquesta elecció representa un canvi significatiu en la tradició recent de la Família Reial espanyola, on la formació militar ha estat una constant per als hereus al tron. No obstant això, al no estar destinada a regnar, Sofia té més llibertat per decidir el seu futur acadèmic i professional.

No hi ha res confirmat de manera oficial

Encara que la Casa Reial no ha emès un comunicat oficial al respecte, fonts internes indiquen que els reis Felip i Letícia han donat suport plenament a la decisió de la seva filla menor. Durant les vacances de Nadal, la família hauria discutit les opcions de Sofia, respectant el seu desig de seguir un camí diferent al de la seva germana. ​

Aquesta postura dels monarques reflecteix una visió moderna i adaptativa de la monarquia, permetent que cada membre de la família desenvolupi el seu propi potencial i segueixi els seus interessos personals.​

| Casa Real

La decisió de Sofia també ha estat ben rebuda per l'opinió pública, que valora la independència i la determinació de la jove infanta per traçar el seu propi camí. Aquest pas podria establir un precedent per a futures generacions de la reialesa, mostrant que és possible equilibrar les tradicions amb les aspiracions individuals.​

En resum, la infanta Sofia ha decidit no seguir la formació militar de la seva germana Leonor, optant en canvi per una educació universitària a l'estranger. Aquesta elecció subratlla el seu desig d'independència i marca una nova etapa en la seva vida, amb el suport dels seus pares i el respecte de la societat espanyola. No obstant això, els Borbons continuen generant un gran rebuig a Catalunya i al País Basc.