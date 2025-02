La clara advertència de Jorge Rey: 'Jo només aviso...'

El jove meteoròleg Jorge Rey, conegut per les seves prediccions basades en mètodes tradicionals, ha alertat a les xarxes socials sobre un fet que no ha passat desapercebut: les paparres ja es comencen a veure. A través d'un breu vídeo, va mostrar com un d'aquests aràcnids es desplaçava sobre el seu pantaló, indicant que la seva presència ja és notable en plena meitat de febrer.

Però, què significa realment aquest avís? L'aparició primerenca de paparres pot estar relacionada amb temperatures més suaus de l'habitual, un hivern menys rigorós o fins i tot amb canvis en els cicles d'aquests paràsits a causa del canvi climàtic.

| Higiene Ambiental

Per què les paparres estan actives a l'hivern?

Les paparres solen ser un problema més comú a la primavera i l'estiu, quan les temperatures són més altes i la humitat afavoreix la seva proliferació. No obstant això, aquests aràcnids no desapareixen completament a l'hivern, sinó que entren en un estat de latència quan el fred és extrem. Si l'hivern és suau i les temperatures no descendeixen prou, les paparres poden mantenir-se actives durant tot l'any o despertar abans d'hora. Això podria explicar per què ja han començat a veure's al febrer.

En els últims anys, els hiverns a Espanya han mostrat una tendència a ser més càlids de l'habitual, amb temperatures que en algunes zones han estat molt per sobre de la mitjana per a aquesta època de l'any. Això no només afecta l'activitat de les paparres, sinó també altres insectes i paràsits que depenen del clima per regular els seus cicles biològics.

Canvi climàtic i paparres: una relació preocupant

El fet que les paparres s'activin abans de l'habitual no és una simple dada anecdòtica. Els experts adverteixen que l'escalfament global està afavorint l'expansió d'aquests paràsits, tant en termes de distribució geogràfica com de temps d'activitat.

A Espanya, algunes espècies de paparres han anat ampliant la seva presència cap a zones on abans eren menys freqüents, a causa de temperatures més altes i canvis en els ecosistemes. A més, en escurçar-se els hiverns freds, el seu període d'inactivitat es redueix, cosa que incrementa el risc de picades i malalties associades.

Ens hem de preocupar? Precaucions a tenir en compte

Tot i que l'aparició de paparres al febrer no significa necessàriament una emergència sanitària, sí que és un indicador que hem d'estar alerta. Aquests paràsits poden transmetre malalties com la febre botonosa mediterrània o la malaltia de Lyme, per la qual cosa és important prendre precaucions, especialment en zones rurals o d'alta vegetació.

Alguns consells per evitar picades inclouen:

Usar roba clara i de màniga llarga quan es camini pel camp.

Revisar la pell i la roba després d'estar en zones amb vegetació alta.

Evitar seure a terra en àrees on hi hagi presència d'aquests aràcnids.

En cas de trobar una paparra adherida a la pell, retirar-la amb cura amb unes pinces sense aixafar-la.

| nechaev-kon de Getty Images

Un avís natural que ens parla del clima

Més enllà del simple fet que les paparres han aparegut abans del normal, aquest fenomen ens recorda com la natura respon als canvis en el clima. La presència d'aquests paràsits al febrer pot ser un símptoma d'hiverns més suaus, un indicador del canvi climàtic o simplement un senyal que la primavera és a prop.

Sigui quina sigui la causa exacta, el missatge del meteoròleg Jorge Rey ens convida a observar amb atenció el que ocorre a l'entorn i a estar preparats per a un any que, una vegada més, sembla venir amb temperatures atípiques i fenòmens inusuals.