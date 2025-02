Jorge Rey confirma on arribaran les nevades avui

El meteoròleg Jorge Rey, conegut per les seves previsions a través de xarxes socials i del seu canal de YouTube, ha publicat un nou vídeo en el qual detalla l'evolució del temps per als pròxims dies. Assegura que el divendres 7 d'aquest mes entrarà un front per Galícia que s'estendrà per bona part d'Espanya, deixant precipitacions i un ambient hivernal en diversos punts de la península.

Encara que no s'esperen acumulacions considerables, sí convé estar alerta davant possibles nevades, especialment en cotes mitjanes i baixes. Segons Rey, el canvi més significatiu començarà a notar-se des de primeres hores del matí del divendres 7, quan l'aire fred interactuï amb la humitat que aporta el front atlàntic.

Aquesta combinació serà la responsable de l'arribada de ruixats de neu en zones com Burgos, Soria, Segòvia, Terol i fins i tot Palència. No obstant això, el jove meteoròleg insisteix que aquests episodis de nevada no seran molt copiosos, per la qual cosa la capa de neu no hauria de ser gruixuda en la majoria dels casos.

Neu, però també fred i pluges

En la seva anàlisi, Jorge Rey indica també que les temperatures baixaran prou com per propiciar gelades intenses en l'entorn del sistema ibèric. Els termòmetres podrien marcar valors de fins a -7 graus, una situació a tenir en compte, ja que es tradueix en condicions de fred extrem, especialment per a primeres hores de la jornada.

Així mateix, ciutats ubicades en zones tradicionalment fredes de la meseta nord veuran com els mercuris descendeixen de manera notable, podent haver-hi formacions de plaques de gel en carreteres i zones poc transitades. El front plujós que arribarà per Galícia es traslladarà cap a l'est peninsular, deixant precipitacions en regions del nord i algunes àrees de l'oest durant la setmana.

🔴FRENTE ATLÁNTICO DEJARÁ NEVADAS ESTE PRÓXIMO VIERNES 7 EN ESPAÑA ☃️🥶

De fet, Catalunya i Balears podrien veure alguna precipitació remanent fins i tot el dissabte 8, encara que es tractaria d'acumulacions poc significatives. L'expert insisteix en la importància d'extremar la precaució si es circula per zones on les precipitacions es barregin amb temperatures sota zero, ja que hi ha més risc de relliscades.

D'altra banda, Jorge Rey apunta que el període comprès entre el 6 i el 12 de febrer tindrà dues fases diferenciades. A l'inici de la setmana, s'esperen pluges moderades a la meitat nord i l'extrem oest de la península, però amb unes temperatures que aniran en progressiu ascens. No obstant això, a mesura que ens acostem al següent cap de setmana, un nou sistema frontal podria irrompre amb pluges més intenses i un retrocés novament de les temperatures.

Aquest ball tèrmic es deu, en part, a la interacció de masses d'aire de diferents orígens, que provoquen canvis ràpids en els valors dels termòmetres. Com a conseqüència, no es descarten fluctuacions acusades entre el dia i la nit, i certs contrastos d'un dia per a l'altre. Es recomana, per tant, seguir els canals oficials d'informació meteorològica o mantenir-se atents a experts com Jorge Rey per disposar d'actualitzacions diàries més precises.