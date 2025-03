Dol després de la mort d'un altre actor d''El Cor de la Ciutat', el segon aquesta setmana

La sèrie El Cor de la Ciutat va marcar un abans i un després en la ficció catalana. Durant més d'una dècada, va reflectir les emocions, conflictes i vincles del barri de Sant Andreu i, posteriorment, del de Sants. Va ser un aparador de la vida urbana, la diversitat i els petits drames quotidians que van atrapar milers d'espectadors.

Emesa per TV3 entre els anys 2000 i 2009, es va convertir en una de les telenovel·les més estimades de la cadena pública catalana. El seu èxit radicava en la naturalitat dels seus personatges i en com reflectien la societat catalana del moment. Cada espectador tenia el seu favorit i molts encara recorden amb afecte les seves trames.

La sèrie va servir també com a trampolí per a molts actors que després van desenvolupar una important carrera artística. Alguns d'ells es van convertir en rostres habituals de la televisió catalana. No obstant això, aquesta setmana, dues d'aquestes figures han mort, generant una gran tristesa entre els seus seguidors.

Mor Xavier Serrat, actor de la sèrie

Dissabte 22 de març es va confirmar la mort de l'actor Xavier Serrat als 78 anys. Nascut a Rubí el 1947, va estudiar interpretació a Roma i París. Va formar part de la companyia La Cubana, on va brillar tant en teatre com en televisió.

| TV3

Serrat va ser conegut per protagonitzar La granja, emesa per TV3 entre 1988 i 1991, on va interpretar el cap de família. Posteriorment, també va participar a El cor de la ciutat, a més d'aparèixer en altres sèries com Ventdelplà, Estació d'enllaç i Los Serrano.

L'actor Joan Besson li va dedicar unes emotives paraules a les xarxes socials. Va destacar la seva participació a TV3, el seu caràcter entranyable i la seva vinculació amb La Cerdanya. "Era un tipus entranyable", va escriure Besson, juntament amb una imatge recent de l'actor.

Xavier Serrat també va deixar empremta en el món del doblatge i de la ràdio, mostrant la seva versatilitat professional.

Mor també Armando Aguirre

Pocs dies abans, es va conèixer una altra trista pèrdua: la de l'actor Armando Aguirre. Va morir als 92 anys, segons van confirmar fonts municipals del Prat de Llobregat, on vivia i era molt estimat per la seva participació cultural.

A El cor de la ciutat, Aguirre interpretava l'avi Benjumea. Va aparèixer en la segona etapa de la sèrie, quan la història es va traslladar al barri de Sants. El seu personatge tenia una petita sabateria a la porteria de l'edifici.

Més enllà de la televisió, Aguirre dirigia obres de teatre amateur amb el grup La Fàbrica de Contes. Aquesta iniciativa buscava fomentar l'ús del català a través de l'art escènic.

A més del seu paper a TV3, va participar en altres sèries com Policías, El comisario i Hospital Central. Dues pèrdues en pocs dies han commocionat els fans de la històrica telenovel·la de TV3. El llegat de tots dos perdurarà.