Aviso del Reino Unido sobre el hogar de los príncipes de Gales: así podrían perderlo

El Reino Unido está viviendo su cuarta ola de calor del verano. Las temperaturas han alcanzado los 34 grados y para esta isla de clima continental, este calor ha supuesto un riesgo extremo. El peligro de incendios se ha disparado y por este motivo Kate Middleton y Guillermo podrían perder su residencia en el Reino Unido.

La Agencia Británica de Seguridad Sanitaria ha emitido una alerta naranja. La medida ha afectado a varias regiones del país. Las autoridades han advertido a quienes viven cerca de espacios verdes, les han pedido vigilancia extrema y entre ellos, se ha encontrado el príncipe Guillermo y Kate Middleton.

Su hogar, Adelaide Cottage, se ha situado en zona de alerta, la residencia se encuentra dentro de los terrenos de Windsor. Forma parte del extenso bosque de Home Park y su nombre viene de la reina Adelaida de Sajonia-Meiningen, esposa de Guillermo IV. El arquitecto Jeffry Wyatville la diseñó en 1831 y en 2015 fue completamente renovada.

Kate y Guillermo podrían perder su residencia en el Reino Unido

La reforma mantuvo sus cuatro habitaciones originales, sin embargo, se mejoró el aislamiento y la climatización. El recuerdo del incendio de 1992 ha estado muy presente debido a que hace 33 años, el salón de Saint George del castillo de Windsor ardió en llamas. Fueron necesarias 15 horas para extinguir el fuego y más de 200 bomberos participaron porque el humo y el agua causaron daños importantes.

En estos días, los príncipes de Gales han estado de vacaciones con sus hijos. No han permanecido en su residencia de Windsor. Han podido encontrarse en Anmer Hall, en Norfolk.

O quizá ya han viajado al castillo de Balmoral, en Escocia. Allí, cada verano, los reyes Carlos y Camilla han recibido a la familia. Es una tradición que Isabel II ha mantenido hasta su muerte.

Kate y Guillermo se encuentran de vacaciones lejos del Reino Unido

Guillermo y Kate llevan viviendo tres años en Adelaide Cottage y comparten la casa con sus tres hijos. Sin embargo, han considerado mudarse y buscan una residencia más grande porque quieren más comodidades. Según el Daily Mail, han puesto sus ojos en Fort Belvedere.

Este castillo se está ubicado en Windsor Great Park y no está lejos de su actual hogar. Tiene cancha de tenis, también un huerto, piscina e invernadero. Cuenta con casas para el personal y su estilo gótico ha impresionado a la pareja.

La propiedad se adapta mejor a su rango. Adelaide Cottage les ha sido cedida cuando aún eran duques de Cambridge. Ahora, como príncipes de Gales, han sentido que necesitan algo más.