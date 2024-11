L'audiència ja ha donat la seva opinió a Marc Ribas després del retorn de 'Joc de Cartes'

per Sergi Guillén

Durant els darrers anys, 'Joc de Cartes' s'ha consolidat com un dels programes més reeixits de TV3. Això és degut gràcies al seu original format i capacitat única per connectar amb el públic amb els seus variats i divertits episodis a forma de concurs gastronòmic.

En aquest espai televisiu, els restaurants de diferents localitats de Catalunya competeixen per demostrar qui ofereix la millor experiència culinària. Enfrontant-se a crítiques i valoracions tant dels altres participants com del carismàtic presentador, Marc Ribas.

El format, que barreja gastronomia amb entreteniment i tocs de tensió, ha captat una audiència fidel, que ha respost de la següent forma a la tornada després d'una petita parada. L'espai va aprofitar l'estiu per portar-nos uns programes especials per a aquesta època de l'any. I ara han tornat amb magnificència en aquesta nova programació de tardor de la televisió pública catalana.

| 3Cat

Els números després de la tornada

El popular programa gastronòmic de TV3, 'Joc de Cartes', ha arrencat la nova temporada amb unes xifres d'audiència espectaculars. Segons les dades oficials, l'estrena va assolir un 19,5% de quota de pantalla, i va congregar 318.000 espectadors davant del televisor.

Aquestes xifres consoliden l'espai presentat per Marc Ribas com un dels favorits de l'audiència catalana a la programació actual de la cadena. El programa, que se centra en la competició entre restaurants de diferents temàtiques, no només va triomfar en termes generals, sinó també entre públics específics.

Entre els espectadors més grans de 64 anys, va aconseguir una notable representació del 23,2%, mentre que els joves d'entre 13 i 24 anys van aportar un 20% del share. Aquest ampli rang de fidelitat confirma que Joc de Cartes continua sent un referent intergeneracional a la programació de TV3.

Un èxit que ajuda a TV3

A més d'aquests resultats molt destacats, el programa va contribuir molt notablement al rendiment global del dia de la cadena catalana, amb una aportació mitjana del 2,2 punts al share total. Cal destacar que la fidelitat del públic va ser impressionant i va arribar al 61,6%, un indicador de l'alt grau d'interès que genera aquest conegut espai entre la seva audiència habitual.

D'altra banda, altres espais de TV3 també van aconseguir bons números aquesta jornada. És el cas de Més 324, que tot i emetre's en hores avançades de la matinada, va aconseguir un respectable 7,1% de share, amb 26.000 espectadors sintonitzant el programa informatiu.

Així doncs, l'èxit de l'estrena de 'Joc de Cartes' reflecteix la consolidació d'aquest format a la graella de TV3. Gràcies a la seva intacta originalitat i capacitat per connectar amb diferents públics i franges d'edat, garantint entreteniment i promoció de la gastronomia catalana. Sens dubte, promet continuar sent un dels pilars de la televisió pública a Catalunya.