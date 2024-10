Es confirma el pitjor final per a un restaurant de 'Joc de Cartes'

per Sergi Guillén

TV3 ha estat, durant anys, un referent en la promoció i la valorització de la gastronomia catalana a través de programes com 'Joc de Cartes'. on diferents restaurants de Catalunya s'enfronten a fi d'emportar-se el títol de "millor restaurant" en diferents categories i localitats. En cada episodi, els participants són avaluats en aspectes com a qualitat del menjar, ambient, servei i relació qualitat-preu.

Amb la pressió afegida de competir sota l'atenta mirada dels jutges i el presentador Marc Ribas. Pels restaurants, el programa representa una oportunitat per guanyar prestigi o, en alguns casos, per posar a prova la resistència davant les crítiques. Tot i això, 'Joc de Cartes' no sempre brinda resultats positius als seus participants.

El tancament definitiu de Can Miserias

De vegades, el veredicte del programa marca un abans i un després per a certs restaurants. I això es fa especialment evident quan les crítiques resulten devastadores.

És el cas de Can Miserias, un icònic restaurant barceloní que va participar al programa i va acabar sent qualificat amb una de les puntuacions més baixes mai vistes. La seva participació a l'episodi emès l'agost del 2023, que va reunir diversos restaurants centenaris de Barcelona, li va resultar fatal. Una mitjana de 3,1 sobre 10 que, en darrera instància, segellaria el seu destí.

| @Som3Cat

Can Miserias, ubicat al cor de Barcelona, era conegut per la seva llarga trajectòria i la seva cuina tradicional catalana. Durant molts anys aquest restaurant havia estat un lloc de referència per a tots aquells que buscaven gaudir de plats típics del país en un ambient carregat d'història.

Tot i això, el seu acompliment a 'Joc de Cartes' va revelar deficiències que ni els anys d'experiència ni la tradició van aconseguir compensar. La puntuació final de 3,1 el va posicionar com el restaurant amb la pitjor nota a la història del programa, una etiqueta que, inevitablement, va afectar la imatge de l'establiment.

L'episodi, que tenia com a objectiu mostrar les propostes dels restaurants més antics de Barcelona, va resultar en una dura crítica per a Can Miserias. La qualificació reflectia errors en aspectes fonamentals, des de la qualitat dels plats fins a l'atenció al client i l'estat de les instal·lacions.

Aquests factors van ser avaluats severament tant pels competidors com pel mateix Marc Ribas, que no va dubtar a ser crític davant del que va considerar una experiència decebedora. L'impacte va ser immediat, i encara que alguns clients habituals van defensar el restaurant, la reputació de Can Miserias va començar a decaure ràpidament.

Un comiat amarg per a la gastronomia barcelonina

Amb el pas dels mesos, el flux de clients de Can Miserias va disminuir notablement. La publicitat negativa generada pel programa i la viralització de la baixa qualificació en xarxes socials.

Sumat a la pressió econòmica que enfronten molts negocis a l'hostaleria, van portar finalment al tancament definitiu del restaurant. Per als veïns i els amants de la cuina catalana, aquest tancament representa la fi d'un cicle i la gran pèrdua d'un lloc amb anys d'història.