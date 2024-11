Cronuts: La recepta del dolç que ha causat sensació a 'Com si fos ahir'

L'amistat de Gemma i Sílvia a'Com si fos ahir'està a prova de bombes. Tot i que han passat per mals moments, sempre s'acaben reconciliant. El suport és mutu i es coneixen molt bé.

Actualment totes dues ho estan passant malament. Gemma perquè el seu marit, Toni, la va deixar tirada en un incendi. És incapaç de superar-ho i la relació de parella està tocada encara que ella no ho vol admetre.

Sílvia per la seva banda va ser infidel al seu xicot Francesc. Una cosa que va començar en un 'innocent' flirteig en xarxes va acabar amb un embolic esporàdic amb el seu cunyat, Miqui. Quan va començar a xatejar, no sabia que era ell.

Quan ho va descobrir va seguir el joc i ara en vénen les conseqüències. El Francesc es va acabar assabentant de la infidelitat i l'ha deixat… i això que encara no sap qui va ser l'amant de la Sílvia.

La Gemma la intenta animar i la treu a fer una volta i a menjar un cronut, un híbrid de croissant i donut. Una bomba calòrica però que els fa falta en aquests moments per 'ofegar les penes'.

Al Flora, un dels bars de capçalera dels personatges de la sèrie, la Sílvia s'anima i riu amb les anècdotes de la Gemma. Fins que casualment entren Neus i Miqui. La Neus li diu de tot i la Sílvia acaba plorant; el moment més dolç no s'acaba bé.

La recepta que triomfa

Els cronuts són una deliciosa barreja entre croissant i donut. Aquest invent va revolucionar la rebosteria els darrers anys: la seva textura esponjosa i la seva capa cruixent són irresistibles. Encara que semblin complicats, els pots fer a casa sense problemes.

Per començar, necessites massa de pasta de full i oli per fregir, la massa de pasta de full es treballa lleugerament per guanyar elasticitat. Després, estira-la fins a obtenir un gruix uniforme. Amb un tallador rodó, dóna forma als cronuts i fes un forat al centre, aquest pas és crucial per assolir la forma tradicional.

Escalfeu l'oli a temperatura mitjana per evitar que es cremin. Fregir els cronuts durant uns dos minuts per cada costat. Han de quedar daurats i cruixents per fora, però esponjosos per dins; treu-los i deixa'ls reposar en paper absorbent per eliminar l'excés d'oli.

Per al glacejat, barreja sucre glaç amb una mica de llet i extracte de vainilla. Banya els cronuts un cop estiguin freds. També pots decorar-los amb xocolata fosa o sucre empolvorat, i és que les opcions són infinites segons la teva creativitat.

La clau està en la paciència durant el procés, ja que la pasta de full necessita treballar amb cura per mantenir la seva estructura. Gaudeix els teus cronuts acabats de fer amb un cafè o te calent. Així doncs, aquesta recepta "descoberta" a 'Com si fos ahir' és perfecta per sorprendre en esmorzars o berenars.