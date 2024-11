Francesc Mauri t'explica perquè estàs més ansiós per culpa del vent

per Sergi Guillén

L'estat del temps té un impacte directe a les nostres emocions. Diversos estudis científics han demostrat que factors com ara la pressió atmosfèrica, la temperatura o el vent influeixen en el nostre benestar físic i mental.

En dies de pluges constants, per exemple, és comú sentir-se més apagat o malenconiós, mentre que l'exposició al sol tendeix a millorar el nostre ànim. El vent, però, és un dels elements més interessants i menys comentats en aquesta equació.

Alguns corrents, com el xaloc o la tramuntana, tenen efectes psicològics en les persones. Francesc Mauri, meteoròleg de TV3, ha explicat com el vent pot augmentar l'ansietat, el nerviosisme i fins i tot la irritabilitat, i EL perquè té una base científica.

El paper del vent de ponent i els seus efectes

El vent de ponent, caracteritzat per ser sec i càlid, afecta especialment les persones que viuen en àrees urbanes denses com Barcelona. Segons Mauri, aquest vent genera ions positius a l'aire, cosa que té un impacte directe en el sistema nerviós.

Aquests ions tensen el cos, generant una predisposició més gran a l'estrès i a l'ansietat. Un fenomen similar passa amb altres vents com la tramuntana al nord de Catalunya o el llevant a l'Estret.

Aquests també estan associats amb episodis d'irritabilitat i tensió a les persones exposades. Encara que aquests corrents puguin semblar inofensius, la seva influència va més enllà del clima i entra directament a l'àmbit de la salut mental.

Predicció del vent i els seus cicles

Mauri assenyala que el vent de ponent no desapareix de manera sobtada. La seva presència disminueix progressivament, com passarà els propers dies a Barcelona.

| TV3

Segons les previsions, aquest vent anirà perdent intensitat, tot i que encara es notarà durant algunes nits. Aquesta informació pot ser clau per als qui experimenten molèsties relacionades amb el vent, ja que els permet anticipar dies menys tensos.

A més, Mauri recomana prestar atenció als patrons del vent a les diferents estacions de l'any. Tot i que el vent sec és més freqüent en algunes determinades èpoques, el seu impacte al benestar humà pot variar depenent de la susceptibilitat de cada persona.

Què fer per mitigar-ne els efectes?

Per contrarestar els efectes del vent en el sistema nerviós, Mauri suggereix adoptar hàbits que ajudin a equilibrar el cos i la ment. Activitats com la meditació, els exercicis de respiració profunda o simplement passar més temps a interiors poden marcar una gran diferència.

A més, mantenir-se hidratat i evitar begudes estimulants pot ajudar a reduir l'impacte de l'estrès generat pels ions positius. Finalment, el meteoròleg destaca que entendre la influència del clima a les nostres emocions ens ajuda a gestionar millor el nostre estat d'ànim.

Si bé no podem controlar el vent, sí que podem preparar-nos per als seus efectes i adaptar-nos als seus cicles. Així, allò que sembla un simple fenomen meteorològic es converteix en una eina per a l'autoconeixement i la cura personal.