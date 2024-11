Ha tornat ‘Joc de Cartes’ amb el coulant de la discòrdia: Marc Ribas revela la veritat

Torna ‘Joc de Cartes’ amb Marc Ribas a TV3. Ho ha fet una setmana més tard del previst ja que dimecres passat TV3 va preferir reservar per si les conseqüències de la DANA obligaven a fer un programa especial.

El primer programa de la temporada tenia com a objectiu conèixer el restaurant amb les millors postres del Vallès. Tot i que tres propostes sí eren força similars, la quarta no tenia gaire res a veure i era de difícil comparar. Hi ha hagut una dura batalla i, una vegada més, els ganivets anaven i venien. Qui els duia més afilats era la Lydia del restaurant La Taverna de Bigues i Riells.

Els restaurants

Però ja arribarem al restaurant de la Lydia. El primer restaurant on han anat en Marc Ribas i la resta de concursants ha estat La Clandestina, de Granollers. Les seves postres estrella, segons el seu propietari Alexis, era el carrot cake, el pastís de formatge. Els seus rivals han destacat que el preu del menú és car (24’90 euros) per estar situat en un polígon. L’espai i la cuina, això sí, espectaculars i amplis. La Lydia no ha trigat a fer les primeres crítiques dient que hi havia molt menjar preparat i congelat i que ella prefereix fer-ho al moment.

| TV3

El volum de clients d’un i altre restaurant, però, és molt diferent. Durant la inspecció de la cuina la Lydia s’ha fixat en uns coulants de xocolata i ha dit ràpidament que eren congelats. Hi ha hagut certa polèmica fins que en Marc Ribas ho ha preguntat. Efectivament, eres congelats. La nota final un 7 amb un 6’3 per les postres.

Seguidament han anat fins ‘Els Caçadors’, del Raul que a més de propietari és cap de sala. Situat a la Roca del Vallès, com el seu propi nom indica, estava decorat amb imatges de cacera. La seva especialitat és un cheescake interpretat per ells mateixos. Curiosament ningú l’ha demanat. En aquest restaurant també hi havia menjar fet prèviament però en Raul s’ha defensat i, amb tota la raó, ha dit que era casolà i fet per ells. Les postres han agradat i de fet s’enduen la millor nota: un 8. En total un 6’5. Problemes amb el servei (hi havia borrissol d’un drap o alguna cosa similar) en una croqueta i alguns defectes en els primers i segons plats, han fet que la nota sigui més baixa.

El malnom que han col·locat a la Lydia

Tercer restaurant. El Grillat, amb el Miquel a sala i cuina. El podem trobar a Lliçà d’Amunt i té diverses postres estrella. L’escuma de cafè, les bombes de xocolata a la brasa – que han agradat força – i la crema catalana en són exemples. La Lydia seguia inspeccionant tots els plats i els seus rivals finalment ja se’n reien. La Inspectora Gadget li deien. Els plats en general han agradat però amb algunes crítiques. Curiosament a la Lydia li han agradat les postres, que finalment han obtingut una nota de 6’7. Un total de 6’2.

| TV3

I finalment, el moment que tots esperaven. Després de crítiques de la Lydia a tort i a dret, tocava inspeccionar el seu local. I la cosa li ha sortit malament. Situada a Bigues i Riells fa un menú diari casolà a un preu molt competitiu. 10’50 euros. L’especialitat en postres és el pastís de formatge.

La propietària, plena de confiança, deia que no tindria cap rival però la realitat era ben diferent. Els seus rivals veuen una cuina bruta i desordenada. Les postres – que han trigat a trobar – barrejades amb verdures. El menjar en general no ha agradat i hi ha hagut algun problema amb les comandes. El tiramisú no duia els ingredients canònics.

L’únic punt positiu, el preu. Fins i tot hi ha hagut polèmica sobre si la costella era feta allà o la portaven de fora. No ha acabat de quedar clar. Nota final: 3’3, amb un 3 per les postres. ‘Es un suspenso total’, que diria el gran Quimet Cañellas.

Es confirma la victòria

Amb les notes dels rivals liderava La Clandestina i aquesta victòria s’ha acabat confirmant amb les notes d’en Marc Ribas. Un 8’7 per al restaurant de l’Alexis confirmava la victòria. El mig punt del plat estrella ha estat pel Grillat gràcies al seu tiramisú. No n’ha fet prou per guanyar però si per pujar fins a la segona posició. Com a ‘traca’ final, hem vist que la Lydia ha baixat la nota al Grillat. Deixem-ho en anècdota.

Victòria justa i algun conflicte però en tot cas divertit. Molt diferent a Batalla de Restaurantes. El programa d’Alberto Chicote acaba sempre molt malament.