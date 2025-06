Així és l'Arantxa, la desconeguda germana de Ferran Torres

Enmig del desconsol que encara envolta l'entorn blaugrana després de la dolorosa derrota del Barça femení a la final de la Champions, un petit gest familiar ha aconseguit tocar la fibra de milers d'aficionats. Ferran Torres, un dels rostres més destacats del primer equip masculí, ha compartit una imatge amb la seva germana que ha generat una onada de tendresa a les xarxes socials.

El davanter, que no va poder participar en els últims partits per culpa d'una apendicitis, ha aprofitat aquests dies de descans per celebrar un moment especial a casa: l'aniversari d'Arantxa, la seva germana. I ho ha fet a la seva manera, combinant futbol, records i molt d'afecte.

Un aniversari molt blaugrana

Ferran va publicar una fotografia al seu perfil d'Instagram amb Arantxa, presa durant la celebració de l'última Copa del Rei, fa tot just unes setmanes. A la imatge, tots dos apareixen somrients, amb una samarreta del Barça i un petit trofeu en miniatura. Arantxa, amb ulleres i un tatuatge visible al braç, subjecta les botes del seu germà mentre tots dos posen feliços a l'estadi de La Cartuja.

| FCB

“Happy B-Day @aranntxa__. T'estime, germanaaaa!” va ser el missatge que va acompanyar la imatge. Poques paraules, però plenes d'emoció. La publicació s'ha omplert de reaccions positives i ha estat compartida per nombrosos fans que no han pogut evitar comentar com s'assemblen tots dos: “Són com dues gotes d'aigua!”, deien alguns.

Arantxa, una germana molt present a la vida de Ferran

Tot i que no és una figura pública com a tal, Arantxa ja acumula més de 10.000 seguidors a Instagram. Molts la van descobrir precisament a través de les publicacions de Ferran, i amb el temps, ha guanyat visibilitat entre els seguidors culers.

| FootyRenders

El seu perfil és ple d'imatges naturals, en família o gaudint d'esdeveniments esportius. I, sobretot, de moments compartits amb el seu germà. La complicitat entre tots dos és evident i queda reflectida a cada fotografia. Ferran i Arantxa representen aquest tipus de vincle que va més enllà del que és fraternal.

Un gest que arriba en un moment sensible

Aquest detall de Ferran arriba just en un moment en què el barcelonisme necessitava una dosi d'emoció positiva. La final perduda pel femení, les llàgrimes d'Aitana i Alexia, i l'adeu prematur als títols han deixat un regust amarg a l'entorn blaugrana.

I és que el mateix Ferran ha viscut un final de temporada complicat. La seva operació d'apendicitis el va deixar fora de combat en les últimes jornades, incloent-hi les celebracions amb l'equip. Tanmateix, els seus companys no el van oblidar: quatre jugadors van anar a l'hospital en bicicleta per visitar-lo, protagonitzant una de les escenes més emotives del curs.

El jugador, en mode estiu… però amb el cor a casa

Ja recuperat, Ferran ha iniciat les seves vacances en clau familiar. Ahir mateix compartia a les xarxes la seva jornada de barbacoa, amb tirants, pantalons curts i carn a la brasa. L'ambient distès contrasta amb la pressió que ha viscut durant la temporada, i deixa clar que el valencià sap com cuidar els seus.

El gest cap a la seva germana ha servit per apropar encara més la seva figura a l'afició. En un Barça cada cop més jove i emocional, Ferran es consolida com un dels jugadors més estimats… i més humans. Perquè de vegades, una simple foto amb la teva germana pot dir més que mil gols.