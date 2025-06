'Com si fos ahir' del 4 de juny: La jugada de la Sílvia que pot canviar moltes coses

per Xavi Martín

El capítol de Com si fos ahir del dimecres 4 de juny arriba carregat de noves aliances, culpabilitats i il·lusions, amb els protagonistes vivint situacions d’alt voltatge emocional tant a la feina com en el terreny personal.

A l’institut, la cursa per la direcció pren un gir definitiu. El Bolaños confirma que l’Adela finalment es presenta per a ser la nova directora, fet que genera tot tipus de reaccions entre el claustre. La majoria negatives. Fins i tot li diuen obertament que deixi de fer campanya electoral.

El Bolaños, que fins ara havia aspirat a controlar l’equip directiu, queda encara més sorprès i desconcertat quan descobreix que el Quique formarà part de l’equip de l’Adela. Abans, però, el Quique no havia estat clar i li donava llargues. És evident que la venjança del maquiavèlic professor i escriptor pot ser terrible.

| TV3, XCatalunya

La Sílvia busca culpables

Mentrestant, la situació personal de la Neus continua tenint conseqüències en el seu entorn més proper. La Sílvia i el Francesc, afectats pel dolor i la culpabilitat per com han anat les coses, acaben fent-se retrets l’un a l’altra sobre la seva part de responsabilitat.

La tensió acumulada fa que es culpin mútuament del patiment de la Neus, però la Sílvia, incapaç d’assumir tot el pes, troba un altre culpable i desvia part de la responsabilitat, la qual cosa pot obrir nous conflictes dins el cercle d’amistats i família. Surt a la llum que la Neus (Mercè Martínez) va començar a sospitar quan va escoltar un missatge de veu de l’Ivan. Un fet que, per altra banda, és veritat però que en qualsevol cas no col·loca l’Ivan com a responsable de tot.

Bon moment per a la Itziar i la Lorena... o no

En un to més festiu, la Lorena i la Itziar viuen una jornada d’eufòria i il·lusió. La parella té previst cuinar junts plats sofisticats, aprofitant els seus dots culinaris, i després anar al festival de música que tanta il·lusió els fa. Aquest dia especial representa una oportunitat per desconnectar de les tensions viscudes a la feina i a la vida personal. Passarà alguna cosa que ho canviarà tot?

| TV3

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dimecres 4 de juny de 2025?

El tercer episodi de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i cinc minuts de la tarda. Segons la programació oficial de TV3, tindrà una durada de quaranta-un minuts. Com cada dia, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.