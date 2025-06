La portada de Marca que se li gira en contra després de la Champions League del PSG

En el futbol, el temps i els resultats poden capgirar qualsevol titular. El que ahir semblava una veritat indiscutible, avui pot convertir-se en motiu de burla o reflexió. El cas més recent el protagonitza una de les portades més virals dels últims anys a la premsa esportiva espanyola, la del diari Marca després de l'eliminació del PSG davant el Bayern de Munic a la Champions League de 2023. Una portada que, després de la recent victòria del PSG a la màxima competició europea i l'any discret del Reial Madrid, ha ressorgit a les xarxes socials com un exemple perfecte de com el futbol sempre guarda espai per a la ironia.

Era el 8 de març de 2023 quan el PSG, amb Kylian Mbappé i Leo Messi al camp, queia eliminat als vuitens de final davant el Bayern. La derrota per 2-0 a Munic, sumada a l'1-0 encaixat a París, va suposar un altre fracàs europeu per a l'ambiciós projecte qatarià. La reacció de Marca va ser immediata i contundent: “Si vols guanyar la Champions, ja saps…”, en referència al futur incert de Mbappé i la suposada obligació de fitxar pel Reial Madrid per aconseguir la desitjada Copa d'Europa.

La imatge del davanter francès, capcot i amb la samarreta del PSG, il·lustrava a la perfecció la decepció parisenca. El missatge era clar: per conquerir la Champions, el destí dels cracks passava per vestir de blanc al Santiago Bernabéu.

| Twitter

Un gir inesperat: el PSG campió i el Madrid en blanc

El que ningú podia preveure aleshores és que, només dues temporades després, la història s'escriuria de manera radicalment oposada. El PSG, ja sense Mbappé a les seves files, ha aconseguit per fi la seva primera Champions League després d'imposar-se a l'Inter de Milà per un contundent 5-0, en una edició històrica per al futbol francès. Per la seva banda, el Reial Madrid, amb Mbappé com a màxima estrella i golejador, ha completat una campanya sense títols col·lectius, tot i el gran rendiment individual del davanter gal.

Aquest gir ha provocat que la portada de Marca torni a circular massivament a les xarxes socials, però aquesta vegada com a meme i símbol de les ironies del futbol modern. El que abans era un consell, ara sembla gairebé una maledicció: el PSG conquereix Europa el primer any sense el seu jugador franquícia, mentre el Reial Madrid es queda sense títols, fins i tot sent Mbappé el màxim golejador de LaLiga.

Les reaccions a les xarxes socials i el debat futbolístic

Aquest fenomen reflecteix com el relat mediàtic pot fer un gir de 180 graus en funció dels resultats. A més, ha reobert el debat sobre la importància dels projectes col·lectius davant l'aposta per figures individuals. Tot i que l'arribada de Mbappé a Madrid va generar una enorme il·lusió, el futbol segueix demostrant que cap jugador, per estrella que sigui, pot garantir títols en solitari.

L'èxit del PSG aquest any s'ha cimentat en un futbol coral, amb joves talents i un entrenador que ha sabut unir el vestidor al voltant d'un objectiu comú. Noms com Désiré Doué i Ousmane Dembélé han estat determinants, i l'equip ha deixat enrere la dependència de les grans individualitats per apostar pel bloc. Aquesta transformació ha estat la clau per, per fi, aixecar la Champions League.