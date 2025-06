Aitana contundent sobre Melody: 'Jo plorava...'

El pas de Melody per Eurovisió 2025 segueix donant que parlar. Ara, una veu inesperada ha ressonat amb força: la d'Aitana Ocaña. La cantant catalana, immersa en la promoció del seu nou àlbum Cuarto Azul, ha compartit una reflexió sincera i empàtica sobre l'experiència de la seva col·lega andalusa, revelant també aspectes personals de la seva relació amb el certamen europeu.

Entrevista a Los 40 Principales

Durant una entrevista al pòdcast Cara C de LOS40, Aitana va ser qüestionada sobre la participació de Melody a Eurovisió. Tot i que va admetre no estar al cas de totes les polèmiques recents a causa de la seva agenda atapeïda, no va dubtar a elogiar la valentia de Melody: "Cal tenir un parell d'ovaris per anar a Eurovisió. Jo no els tinc, no podria suportar tot això".

Aquestes paraules no només van destacar el coratge de Melody en representar Espanya en un escenari tan exigent, sinó que també van reflectir les mateixes inseguretats d'Aitana respecte al festival.

Ocaña va recordar que el 2018, quan va estar a punt d'anar-hi amb "Lo malo", sentia por i no es veia preparada per afrontar la pressió que comporta Eurovisió. "Jo plorava a les nits perquè no volia anar a Eurovisió, em feia por, no em veia preparada. A dia d'avui ... ", va confessar.

Més declaracions en el mateix sentit

Les declaracions d'Aitana han estat rebudes amb interès tant per part del públic com d'altres artistes. Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, també es va pronunciar sobre la situació de Melody, expressant la seva empatia: "No m'agradaria estar a la pell de Melody ara. Crec que tot aquest rebombori no és del tot just".

Per la seva banda, Melody ha reprès la seva carrera amb força després del certamen. En el seu primer concert post-Eurovisió a Antequera, la cantant es va mostrar emocionada i agraïda pel suport del públic, afirmant que la seva intenció sempre va ser oferir un missatge d'unió i esperança.

Tanmateix, la polèmica no ha cessat completament. David Broncano, presentador de La Resistencia, va respondre a les crítiques de Melody per la cancel·lació de la seva participació al programa, deixant clar que no es disculparan i defensant l'actitud del seu equip.

Unes paraules molt necessàries

Les paraules d'Aitana fan evidents les exigències emocionals que comporta representar un país en un esdeveniment com Eurovisió. Mentre Melody continua la seva gira, Aitana segueix promocionant el seu nou àlbum. Segur que Melody li agraeix aquest suport.