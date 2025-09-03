Així gaudeix Nandu Jubany fent peix a la brasa

Hi ha imatges que no necessiten cap afegit per despertar gana i curiositat a parts iguals. L'últim clip del cuiner catalàtorna a recordar per què la seva cuina encén passions dins i fora de Catalunya. L'escena té lloc al costat de la Mediterrània i desprèn calma, ofici i una devoció absoluta pel foc.
Un rostit davant la Mediterrània
Hi ha brases vives i un xef que les entén com pocs, deixant que el producte expliqui la seva pròpia història amb paciència. Al vídeo compartit pel seu perfil oficial es veu Nandu Jubany conduint un rostit pausat, amb llobarros suspesos en malles que es dauren. L'entorn és El Convent de Blanes, espai d'esdeveniments a la Costa Brava que acull la proposta gastronòmica del xef amb estrella Michelin.
La tècnica no busca artificis ni focs artificials, sinó exactitud i sabor net, segell que Jubany ha portat també a Barcelona. A Pur, la guia MICHELIN destaca precisament la centralitat del grill, el carbó i les salaons, tot obert a la sala i sense màscares. Jubany no és només un cuiner fiable a les xarxes, sinó un referent consolidat de l'alta cuina catalana.
De l'hort de Calldetenes al mar de Blanes
Can Jubany, el seu restaurant matriu a Calldetenes, llueix estrella Michelin des de 1998 i combina tradició i avantguarda en una masia envoltada d'hort propi. El xef i el seu equip han estès aquesta mirada a altres espais, des de Formentera fins a Andorra. La seva biografia oficial recorda una trajectòria precoç i una energia inesgotable, trets que també es perceben quan es posa davant de les brases.
El Convent, on es va rodar l'escena dels llobarros, és a més un enclavament obert al mar pensat per a celebracions gastronòmiques d'alt nivell. L'organització de l'espai, els jardins i la capella reforcen el caràcter cerimonial que Jubany imprimeix a cada rostit davant dels convidats. En el seu missatge, el cuiner subratlla dues paraules que expliquen el seu èxit amb el públic: paciència i afecte.
El xef parla de “paciència” i “afecte”
És una manera de treballar que casa amb la seva aposta per ingredients de primera i tècniques precises, verificable a cada servei. Jubany, a més, projecta una imatge pública molt reconeixible, també fora dels fogons. La seva passió pel motor el va portar al Dakar, aventura que ell mateix compara amb la preparació d'un menú que exigeix estratègia.
La combinació d'ofici tradicional, domini de la brasa i una comunicació directa amb la seva comunitat explica l'eco del clip. No hi ha trucs de fum quan el peix cau al seu punt, només una tradició mediterrània que el xef ha convertit en marca personal. El vídeo deixa una conclusió senzilla: Jubany gaudeix quan cuina, i el públic gaudeix veient-lo gaudir, especialment si hi ha mar i carbó pel mig.