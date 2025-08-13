Anunci urgent d'Andreu Buenafuente i els fans reaccionen: 'T'ho...'

Andreu Buenafuente va encendre les alarmes amb una imatge críptica. Blanc i negre, gest seriós i un detall que va aturar l’scroll. Va bastar una frase curta perquè els seus seguidors comencessin a preguntar què s’acostava. La publicació va córrer com la pólvora i va convertir el seu mur en un panell de teories.
El timing no podia ser més calculat. Ple estiu, graelles en mode migdiada i ell marcant el ritme des del seu propi compte. No és la primera vegada que llança senyals a les xarxes, però aquesta vegada el gest sona a avís major.
El “Closed” d’Instagram i el final de temporada de “Futuro imperfecto”
La publicació va arribar a Instagram i va dir el que calia: “Bon descans, qui pugui”. El cartell de “Closed” sobre el front i el nas vermell deixaven clar el subtext. No era un adeu, sinó un respir calculat. La 1, de fet, ha cobert els dijous d’agost amb cinema mentre el presentador desconnecta.
El context és clar. “Futuro imperfecto” va tancar la seva primera temporada amb discurs de comiat amb balanç i dard còmplice a la cadena simultanis. Buenafuente va treure un flotador rosa, va reivindicar la llibertat creativa i va marxar “amb futur… imperfecte, però futur”, en paraules seves. L’escena va coronar dos mesos notables d’audiències i va deixar el públic amb la sensació que l’experiment havia quallat.
Per a qui arribi tard a aquesta història, convé recordar quin programa s’acomiada. “Futuro imperfecto” és el retorn de Buenafuente a la televisió pública. Té un format setmanal de monòleg llarg, peces i col·laboradors com Silvia Abril o Berto Romero. S’emetia els dijous a la nit i s’ha convertit, en poques setmanes, en una marca reconeixible dins del horari de màxima audiència de La 1.
RTVE mou la graella i l’audiència ja el troba a faltar
La sortida temporal del show ha obligat RTVE a reubicar el tauler. A l’agost, La 1 ha optat pel cinema a l’espai de Buenafuente i ha reforçat l’accés amb “Viaje al centro de la tele”. És una solució d’estiu i, sobretot, una manera d’esperar que l’equip del còmic recarregui piles abans de la nova tanda. La corporació ja ho ha explicat als seus canals, deixant clar que el descans de Buenafuente reordena nits i ritmes.
Mentrestant, el “Closed” d’Instagram es va omplir de reaccions de la seva comunitat. Entre bromes i mostres d’afecte, molts preguntaven pels “dijous” i per la data de retorn. És la millor prova que el vincle amb l’espectador hi és, més enllà de l’hemeroteca dels seus late nights previs. L’anunci, breu i sense trompetes, va funcionar com un comunicat de servei: pausa, gràcies i a tornar.
La primera temporada s’ha mogut en xifres competitives per a la nit de dijous i ha deixat pics per sobre del milió d’espectadors. El mateix tancament va presumir d’una mitjana propera al 12% de quota de pantalla. Buenafuente es va reservar l’humor àcid per a les seves vacances amb flotador. El presentador de Reus signa un “tancament per descans” que sona a pausa necessària.