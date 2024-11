L'audiència de TV3 dóna una gran notícia a Andreu Buenafuente en el seu comiat

per Sergi Guillén

Andreu Buenafuente és un dels presentadors i humoristes més reeixits i respectats a la televisió de Catalunya. La seva carrera va començar a mitjans de comunicació locals, però ràpidament va saltar a la fama. Gràcies al seu estil únic, que combina humor intel·ligent i crítica social, Buenafuente és conegut per la seva habilitat per connectar amb el públic.

I la seva constant innovació al món dels programes nocturns, on destaca pels seus monòlegs i entrevistes personatges rellevants. El seu programa "Buenafuente," que es va emetre a Antena 3 i La Sexta, es va consolidar com un dels xous més vistos a la seva franja horària. Arribant a alts nivells d'audiència i guanyant múltiples premis.

A més del seu treball a la televisió, Buenafuente ha sabut mantenir-se rellevant al llarg dels anys. Adaptant-se a les noves plataformes digitals i expandint la seva presència a mitjans com YouTube i podcasts. Ara, ha tornat al panorama català de la mà de 'Vosaltres mateixos', un programa que capta l'essència dels darrers espais que va presentar Andreu.

Grans números d'audiència al seu últim programa

La segona temporada de Vosaltres Mateixos a TV3 ha arribat al final amb un notable comiat. Posicionar-se com a líder d'audiència a la seva franja horària i reafirmant l'èxit d'Andreu Buenafuente a la televisió catalana.

L'últim programa de la temporada va aconseguir un impressionant 19,1% de quota de pantalla, arribant a 326.000 espectadors. Aquest resultat ha col·locat TV3 com el líder indiscutible del dia, relegant a la competència, amb La 1 en segon lloc.

L'anàlisi de l'audiència revela un fort seguiment del programa entre els més grans de 64 anys. Que van representar un 18% destacat dels espectadors, seguits pel grup de 25 a 44 anys, que va contribuir amb un 13,5%.

No obstant això, al target comercial, la franja més desitjada per a la publicitat, la quota va ser més baixa, amb un modest 3,6%. Tot i això, la mitjana general d'aquesta segona temporada se situa en un sòlid 13,9% de quota i 189.000 espectadors per emissió. Això reflecteix una base d'audiència fidel i estable.

En comparació de la primera temporada, que va obtenir una mitjana del 15,7% i 233.000 espectadors. Els resultats actuals són una mica inferiors, però continuen sent notables. El suport constant del públic demostra l'estima per l'estil i l'humor característics de Buenafuente.

Consolidant Vosaltres Mateixos com a un dels programes favorits de l'audiència catalana. Amb aquest comiat, Andreu Buenafuente reafirma la seva connexió amb els espectadors de TV3, deixant una empremta positiva i un llegat d'entreteniment que, sens dubte, continuarà sent recordat. Veurem doncs, si durant la temporada vinent, el català aconsegueix mantenir aquest gran nombre d'audiència televisiva.