Anuncio urgente de Andreu Buenafuente y los fans reaccionan: 'Te lo...'

Andreu Buenafuente encendió las alarmas con una imagen críptica. Blanco y negro, gesto serio y un detalle que detuvo el scroll. Bastó una frase corta para que sus seguidores empezaran a preguntar qué se venía. La publicación corrió como la pólvora y convirtió su muro en un panel de teorías.

El timing no pudo ser más calculado. Pleno verano, parrillas en modo siesta y él marcando el ritmo desde su propia cuenta. No es la primera vez que lanza señales en redes, pero esta vez el guiño suena a aviso mayor.

El “Closed” de Instagram y el fin de temporada de “Futuro imperfecto”

La publicación llegó en Instagram y dijo lo imprescindible: “ Feliz descanso, el que pueda”. El cartel de “Closed” sobre la frente y la nariz roja dejaban claro el subtexto. No era un adiós, sino un respiro calculado. La 1, de hecho, ha cubierto los jueves de agosto con cine mientras el presentador desconecta.

| ACN

El contexto es claro. “Futuro imperfecto” cerró su primera temporada con discurso de despedida con balance y dardo cómplice a la cadena simultáneos. Buenafuente sacó un flotador rosa, reivindicó la libertad creativa y se marchó “con futuro… imperfecto, pero futuro”, en sus palabras. La escena coronó dos meses notables de audiencias y dejó al público con la sensación de que el experimento había cuajado.

Para quien llegue tarde a esta historia, conviene recordar qué programa se despide. “Futuro imperfecto” es el retorno de Buenafuente a la televisión pública con un formato semanal de monólogo largo, piezas y colaboradores como Silvia Abril o Berto Romero. Se emitía los jueves por la noche y se ha convertido, en pocas semanas, en una marca reconocible dentro del prime time de La 1.

RTVE mueve la parrilla y la audiencia ya lo echa en falta

La salida temporal del show ha obligado a RTVE a recolocar el tablero. En agosto, La 1 ha optado por cine en el hueco de Buenafuente y ha reforzado el acceso con “Viaje al centro de la tele”. Es una solución veraniega y, sobre todo, una forma de esperar a que el equipo del cómico recargue pilas antes de la nueva tanda. La corporación lo ha explicado ya en sus canales, dejando claro que el descanso de Buenafuente reordena noches y ritmos.

Mientras tanto, el “Closed” de Instagram se llenó de reacciones de su comunidad. Entre chistes y cariños, muchos preguntaban por “los jueves” y por la fecha de regreso. Es la mejor prueba de que el vínculo con el espectador está ahí, más allá de la hemeroteca de sus late nights previos. El anuncio, breve y sin trompetas, funcionó como un comunicado de servicio: pausa, gracias y a volver.

La primera temporada se ha movido en cifras competitivas para la noche del jueves y ha dejado picos por encima del millón de espectadores. El propio cierre presumió de una media cercana al 12% de share. Buenafuente se reservó el humor ácido para sus vacaciones con flotador. El presentador de Reus firma un “cierre por descanso” que suena a pausa necesaria.