Guillem, la parella catalana de Juliana Canet: El seu canal que triomfa a YouTube

Una imatge pot explicar mil històries, però quan es tracta de la parella de moda —Juliana Canet i el seu xicot català, Guillem—, cada vídeo i publicació assegura despertar curiositat. Les darreres setmanes, les xarxes s'han encès amb fragments de les seves escapades i, sobretot, amb el creixent protagonisme del canal de YouTube de Guillem Tarrés.
Guillem com a creador
Més enllà de la parella de moda, el que genera un gir sorprenent, donada la seva novetat, és l'augment de visibilitat que està aconseguint el canal de Guillem. A través de vídeos de viatges, fragments de la seva vida quotidiana i col·laboracions amb Juliana, el seu perfil està prenent forma en solitari, més enllà del reflex d'una influencer consolidada.
El canal de Guillem i el seu butlletí audiovisual
Qui segueix a Juliana sap que al seu canal de YouTube comparteix contingut variat, des de recomanacions literàries fins a pòdcasts i episodis sobre el seu dia a dia. Recentment, en destaca un vídeo titulat “Un dia a la vida d’una Book Scout a Nova York. Guillem Tarrés” on és ell qui pren el relleu com a narrador i figura principal. Aquesta transició visibilitza la seva veu i personalitat, començant a ser una peça clau del relat.
Fins ara, no hi ha comunicats formals de la parella, ni del seu entorn proper. Amb tot, Juliana ha mostrat amb naturalitat el seu suport cap al contingut de Guillem, tant a les seves xarxes com a TikTok, on apareixen tots dos en vídeos divertits. No hi ha rumors de crisi ni declaracions tenses. Al contrari, la narrativa en curs és d'impuls digital mutu, sense escarafalls ni titulars estridents.
Context afectiu i mediàtic
Juliana Canet, nascuda a Cardedeu el gener de 1999, ha crescut com a figura mediàtica entre ràdio, televisió i xarxes en català. Formada en filologia catalana, ha estat part de programes com “Adolescents iCat” i col·labora a “Que no surti d’aquí” a Catalunya Ràdio. Guillem Tarrés apareix ara com a part d'aquest entramat, apropant el seu propi univers creatiu a l'epicentre mediàtic en què ella ja es movia amb solvència.
El context previ era clar, la Juliana era la cara visible. Ara sembla sentir-se còmoda deixant que en Guillem marqui els seus propis passos davant de la càmera, articulant la seva veu dins l'univers audiovisual català.
Aquest gir disfressat de naturalitat promet transformar la dinàmica mediàtica. En Guillem passa de ser simplement “la parella de” a coprotagonitzar creativament el relat. En definitiva, aquest repunt en la seva presència pública no és un escàndol, sinó l'inici d'una aliança creativa sòlida.